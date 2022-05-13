السيناريست مجدي الكدش يتصدر محركات البحث بعد وفاته

توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة السيناريست مجدي الكدش، ونعاه عدد من الفنانين من بينهم دنيا سمير غانم ومجدي الهواري الذي كتب عبر الفيسبوك: «سنة 93 مات أبويا رحمة الله عليه مكنتش لسه اتخرجت ! أتأثرت كتير بالخبر وأتلخبط كل حاجة، وكنت لسه صغير ومش عارف هعمل ايه بعد أبويا».

وأضاف «الهواري»: «لحد ما اتعرفت في السنة ديه علي واحد اسمه عم محمود الكدش رحمة الله عليه، عرفني على ابنه اللي دخلني عالم الأحلام السينما، قعدت معاه وكلمته في أحلامي، وبعد رغي طفولي كتير قالي كلمة واحدة:«أنت أحلامك كبيرة يايهواري بس مش عارف ليه حاسس إننا هنشوفها مع بعض ولو مشفنهاش هقول عيل ومشيت وراه».

موعد عزاء السينارست مجدي الكدش

وأعلنت نقابة المهن السينمائية عن موعد جنازة مجدي الكدش، وكتبت عبر حسابها على «الفيسبوك»: «نقابة المهن السينمائية تنعى الزميل المخرج والسيناريست مجدي محمود الكدش، (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج والسيناريست مجدي محمود الكدش، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان».

وأشارت إلى أن موعد العزاء هو يوم الاثنين 16 مايو الجاري، بمسجد الصديق، في مساكن شيراتون.

أعمال السيناريست مجدي الكدش

وقدم السيناريست مجدي الكدش عددًا كبيرًا من الأفلام والمسلسلات ومن بينها فوازير «خليك جرئ» مع أحمد حلمي، وقدم فوازير «أبيض وأسود» عام 1996 مع لوسي ومحمد هنيدي وأشرف عبدالباقي وغادة عادل، وبعدها بعاميين، قدمها وانضم لهم علاء ولي الدين ودينا وعلا غانم ومحمود البزاوي وماجد الكدواني.