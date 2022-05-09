أسعار الفضة تتراجع لأدنى مستوى منذ فبراير بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي

انخفضت الفضة إلى ما دون مستوى 22 دولارًا للأونصة، وهو مستوى لم نشهده منذ أوائل فبراير، حيث أدت الرهانات على التشديد القوي من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى اندفاع الدولار، والذي أدى بدوره إلى إبعاد المستثمرين عن المعدن، الذي يرتبط عادة بالذهب باعتباره ملاذا آمنا في أوقات إنعدام اليقين بالأسواق.

رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الأولى منذ عام 2000 الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تتوقع فيه الأسواق بنسبة أكثر من 90٪ زيادة 75 نقطة أساس في يونيو المقبل.

اتجاهات نحو هبوط الأسعار

وتشير توقعات «تريدينج إيكونوميكس»، إلى الاتجاه الهبوطي لأسعار الفضة، حيث من المرجح أن يتم تداول الأونصة عند 21.94 دولار بنهاية هذا الربع ، إلى أن تتراجع عند 20.78 دولار في غضون 12 شهرًا.

ارتفاعات كبيرة قبل زيادة الفائدة

تاريخياً ، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 في أبريل 2011، وكانت أسعار الفضة شهدت ارتفاعا، قبل إقدام الفيدرالي الأمريكي على زيادة الفائدة، حيث حافظت أسعار الفضة على مستوياتها المرتفعة في أبريل الماضي، لتظل فوق 25.5 دولارًا للأوقية، بالقرب من أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع.

وكان أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أظهر أن التضخم بلغ 8.5٪ في مارس، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 1981.

ارتفاع التضخم في أمريكا لأعلى مستوياته

وأظهر التقرير أيضًا أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 6.5٪ على أساس سنوي و 0.3٪ على أساس شهري، وكلاهما أقل من التوقعات، مما يشير إلى أن التضخم قد يبلغ ذروته، ويراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في زيادة الفائدة لتحجيم التضخم المرتفع منذ عقود وسط انخفاض معدل البطالة وتسريع نمو الأجور.