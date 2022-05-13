المركز القومي للسينما يعلن تقديم «كورس» مهارات التكوين البصري مجانا

أعلن المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز فتح باب الاشتراك لـ60 متدربًا، بـ«كورس» تنمية مهارات التكوين البصري بمركز الثقافة السينمائية، مجانًا للراغبين.

تفاصيل كورس المركز القومي للسينما

وتبدأ فعاليات الدورة التدريبية بمحاضرة لمدير التصوير الكبير محمود عبدالسميع، الذي سبق وقدم مجموعة كبيرة من الأفلام في السينما المصرية، ومن بينها: «آه يا ليل يا زمن» مع وردة ورشدي أباظة ويوسف شعبان وسهير البارودي، و«المليونيرة النشالة» لنورا ويونس شلبي، و«أسياد وعبيد» لمحمود ياسين وحسين فهمي ومحمود ياسين وميرفت أمين وعماد حمدي، و«العوامة رقم 70» لأحمد زكي وتيسير فهمي، و«الاحتياط واجب» لأحمد زكي، و«آخر الرجال المحترمين» مع نور الشريف وبوسي، و«الصعاليك» لنور الشريف ومحمود عبدالعزيز، و«الزمار» لنور الشريف، وغيرها من الأعمال الفنية.

كما يشارك في الدورة التدريبية كل من المخرج مارمينا شلبي ومدير التصوير مصطفى نبيل والمخرجة زينب مصطفى، والورشة تحت إشرف أمل عبدالمجيد، ومن المقرر أن يبدأ «الكورس» بداية من 18 مايو ويستمر حتى 8 يونيو.

فعاليات نادي السينما المستقلة

يذكر أنه جرى إلغاء فعاليات نادي السينما المستقلة، والذي كان من المقرر إقامته غداً السبت بدار الأوبرا المصرية، وكان من المقرر أن يستأنف نادي السينما المستقلة عروضه، غدا السبت بدار الأوبرا المصرية بفيلم أمير البهجة الذي يتناول السيرة الذاتية للفنان محمد فوزي، والفيلم يتكون من 52 دقيقة ترصد أهم محطات محمد فوزي، والفيلم من تصوير حسين بكر، ومونتاج سامي محمد علي، جرافيك معتز الشحري، إعداد موسيقي أحمد عاطف.