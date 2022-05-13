محمد التاجي يهاجم الجمعيات النسوية: «كفاية هدم في الراجل بقى»

أبدى الفنان محمد التاجي استياءه من الحملات الممنهجة ضد الرجال خلال هذه الفترة وممن يصفون أنفسهم بالجمعيات النسوية المدافعة عن حقوق المرأة.

وقال التاجي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «بطلوا هدم في الراجل شوية بقى أنا عارف إن هزعل الستات مني بس بقولهم حرام عليكم الرجل ميستحقش منكم اللي انتو بتعملوه نهائي، فيه ظلم كتير جاي على الرجل وفيه ظلم كمان للست اللى بتطالب بقوانين تيجي على الراجل لأن هي هتلاقي نفسها متضررة منها في الآخر».

محمد التاجي يدافع عن الرجل

وعبر الفنان محمد التاجي غضبه ممن يشجعون السيدات على الانفصال قائلا «أنا بقول للرجالة طول مافيه كدا ماتتجوزوش، وبقول للستات اللي بتعمل كده انتو بفعلكوا كدا بتشيعوا الفاحشة جوا مجتمعنا، المصريين اللى طول عمرهم يعرفوا ربنا انتو هتكونوا سبب في إشاعة الفاحشة».

وتحدث أيضا التاجي عن استيائه ممن طالبوا بدفع الزوج ثمن الرضاعة للسيدات حيث قال «هو دا مش ابنك برضه؟، وبيستعينوا بنصوص قرآنية دون الالتزام بباقي النص القراني اللى بيقول واجبات المرأة زي ما هي بالظبط بتطالب بواجبات الرجل».

يذكر أن الفنان محمد التاجي كان قد شارك فى السباق الرمضاني بمسلسل فاتن أمل حربي، والذي ناقش الأزمات بين الرجل والمرأة بعد الطلاق، وهو الأمر الذي سبب جدلا مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل فاتن أمل حربي

وشارك معه فى المسلسل نيللي كريم وشريف سلامة وهالة صدقي وفادية عبد الغني ومحمد ثروت وخالد سرحان وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.