محمد التاجي: فرحت بدور «بابا شفيع» في فاتن أمل حربي.. بقى حلم الستات

قال الفنان محمد التاجي، إنه منذ أن قرأ سيناريو فاتن أمل حربي وافق عليه فورا، «رغم إن في ورق بياخد مني وقت، أنا حابب شخصية بابا شفيع.. وكنت مندمج وقعدت أظبط لها ملابسها، وعملت له خاتم مخصوص رغم عدم حبي للبس الخواتم، والوشاح والعصاية، وكل الإكسسوارات»، جاء ذلك خلال مداخلة له ببرنامج «رمضان ويانا» المذاع على نغم إف إم.

محمد التاجي وعمله مع نيللي كريم

وأضاف الفنان محمد التاجي، أنه عمل مع الفنانة نيللي كريم سابقا في الفوازير من خلال التليفزيون المصري، والتقى بها للمرة الثانية في فاتن أمل حربي، «أنا وهالة صدقي اتقابلنا في زيزينيا ولكن لم نتقابل في المشاهد، وعن العلاقات الإنسانية وراء الكاميرا فبتبان قدام الكاميرا وفيروز والأحفاد حسيتهم أحفادي، وسعيد جدا بالعمل، والشخصية هتفاجئكم، وهتزعلوا عليه».

بابا شفيع والسوشيال ميديا

وأشار الفنان محمد التاجي، إلى أن شخصية بابا شفيع مؤثرة في المجتمع «كل ستات مصر بتكتب نفسنا يبقى عندنا بابا شفيع علي السوشيال ميديا، وعاجبني في الشخصية الغموض، ليه بيعمل كدة مع الست دي، وليه ظهر في الوقت ده ليها».

واختتم الفنان محمد التاجي، قائلا «جاءني رد فعل فظيع من الناس لما ضربت سيف (شريف سلامة) أمام المحكمة».

يذكر أن مسلسل فاتن أمل حربي، من بطولة نيللي كريم وشريف سلامة، وإخراج محمد العدل، ويناقش المسلسل معاناة المطلقات مع قانون الأحوال الشخصية، ويتعرض لموقف القانون والشريعة من عدد من القضايا مثل الحضانة والرؤية والولاية التعليمية وغيرها.

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي، ضمن دراما رمضان المبارك، على قناة سي بي سي، يوميا في الساعة السابعة والنصف مساءً.