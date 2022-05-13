وزير الرياضة يشيد بنجاح تنظيم مصر لبطولة كأس العرب لدراجات المضمار

أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأداء الاتحاد المصرى للدراجات فى تنظيم بطولة كأس العرب الأولى لدراجات المضمار التى أقيمت منافساتها بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة في الفترة من 9 إلى 11 مايو الجارى.

صبحي: ندعم برامج الاتحاد الهادفة إلى تطوير اللعبة

أكد وزير الشباب والرياضة على تميز لاعبى مصر فى بطولات دراجات المضمار ، وقدرتهم على تحقيق الفوز فى مختلف البطولات التى يشاركون بها، لافتاً إلى دعم الوزارة لبرامج وخطط الاتحاد الهادفة إلى تطوير اللعبة، وإعداد وتجهيز اللاعبين لمختلف البطولات الدولية المقبلة.

عزام : النتائج الجيدة لمنتخبنا خير تتويج للمجهود الكبير

من جانبه، ثمن الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي على نتائج منتخب مصر في البطولة، مؤكداً أن تلك النتائج هي خير تتويج للجهد الكبير الذي بذله لاعبو المنتخب وجهازهم الفني في التحضير للبطولة.

لفت "عزام" إلى دور الدولة المصرية في دعم الدراجات خاصة في تجهيز افضل مضمار دولي في الشرق الاوسط مما كان له دور كبير في تطوير لعبة الدراجات في مصر افريقيا والعرب.

منتخبات 6 دول عربية تشارك في البطولة

شارك بالبطولة منتخبات 6 دول عربية، وجاءت تحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

وتصدرت مصر الترتيب النهائي لجدول ميداليات البطولة برصيد ٤١ ميدالية بواقع ١٩ ميدالية ذهبية، و١٤ ميدالية فضية، و٨ ميداليات برونزية.

وجاء منتخب الجزائر في المركز الثاني بإجمالي 9 ميداليات منقسمين إلى "3 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية"، فيما حل منتخب الإمارات في المركز الثالث بالترتيب النهائي لجدول ميداليات البطولة بإجمالي 13 ميدالية (ذهبية واحدة و 5 فضية و7 برونزية).

وفى المركز الرابع جاء منتخب ليبيا في برصيد 4 ميداليات برونزية، واحتل منتخب سوريا المركز الخامس بميدالية فضية واحدة.