نجوم الفن يواسون شعب الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد: رحم الله الفقيد

حرص نجوم الوسط الفني على تقديم واجب العزاء لشعب الإمارات في وفاة رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إذ تحولت صفحاتهم على السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء.

وكتب تامر حسني عبر حسابه على تويتر: «خالص التعازي لدولة الإمارات الشقيقة وشعبها الحبيب والوطن العربي في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد، نسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة والصبر والسلوان لأسرته الكريمة».

حنان ترك: خالص العزاء وصادق المواساة

وقالت حنان ترك «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء وصادق المواساة لأشقائنا بدولة الإمارات العربية فى وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له وينزله منازل الصالحين وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان».

منى زكي: اللهم أسكنه فسيح جناتك

ونعته منى زكي قائلة «إنا لله وإنا إليه راجعون.. ‏خالص التعازي لأشقائنا بدولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اللهم تغمده بوافر رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان».

ونعته المطربة أنغام قائلة: «خالص التعازي والمواساة لأهل الإمارات غفر الله للمرحوم».

وكتب عنه الفنان نبيل الحلفاوي قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الشيخ خليفة بن زايد وأسكنه فسيح جناته، خالص العزاء للأسرة الكريمة وللأشقاء شعب الإمارات والأمة العربية».

أما المطربة نوال الكويتية نعته قائلة: «خالص العزاء والمواساة في فقيد الخليج المغفور له بإذن الله تعالى، الشّيخ ⁧‫خليفة بن زايد آل نهيان‬⁩ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ‏واسأل الله أن يُلهم أسرة الفقيد آل نهيان الكرام والشعب الإماراتي والخليجي الصبر والسلوان، ‏إنّا لله وإنّا إليه راجعون».