بدرية طلبة لـ«الوطن»: «بناتي اللي علموني السوشيال ميديا»

تحرص الفنانة بدرية طلبه خلال هذه الفترة على التواصل الدائم مع جمهورها على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح الجمهور يتفاعلون معها بشكل كبير .

وعن «السوشيال ميديا»، قالت الفنانة بدرية طلبة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها بالفعل اصبحت تهتم خلال هذه الفترة بـ«السوشيال ميديا»، لأنها أصبحت مهمة وتجعل الفنان على تواصل دائم مع الجمهور.

بدرية طلبة تتحدث عن «السوشيال ميديا»

وقالت الفنانة بدرية طلبة بأن بناتها السبب في تعليمها طريقة التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالفعل كانت متحمسة لهذا الأمر ولكنها تطورت فيه بشكل كبير، وأصبحت تعلمهم بعض الأمور في «السوشيال ميديا» التي لا يعرفونها.

وأكدت «طلبة»، أن «السوشيال ميديا»، سلاح ذو حدين يمكن استخدامها بشكل جيد، ويمكن أن تكون سلاح سئ بسبب سوء استخدامها فقالت: «عايزة أقول للناس خدوا بالكم، واستخدموها بشكل صح علشان متأذوش نفسكم، وتأذوا ناس تانية».

مسلسل اللي ملوش كبير

يذكر أن الفنانة بدرية طلبة كانت شاركت في السباق الرمضاني لعام 2021 بمسلسل اللى ملوش كبير، والذي شاركت فيه بجانب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

كما شاركت الفنانة بدرية طلبة مؤخرا فى مسرحية الليلة الكبيرة مع عدد كبير من النجوم منهم: نيكول سابا ومحمود عبد المغنى ومحمد عبد الرحمن ومحمود الليثي وأمير صلاح الدين وميريهان حسين وعدد آخر من الفنانين، وعُرضت مع موسم عيد الفطر.