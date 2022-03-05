بدرية طلبة تكشف تعرضها لواقعة نصب في الكويت: بكيت طوال الرحلة

كشفت الفنانة بدرية طلبة تعرضها للنصب في الكويت من قبل إحدى الفنانات وذلك خلال مشاركتها في أحد الأعمال الفنية هناك، قائلة إنَّ تلك الواقعة سببت أزمة نفسية كبيرة لها حتى أنها ظلت تبكي طوال الرحلة من المطار حتى وصولها القاهرة، متابعة: «وصلت مصر مقهورة وقررت عدم الذهاب إلى الكويت مرة أخرى».

وتطرقت بدرية طلبة للحديث عن تلك الواقعة خلال لقائها في برنامج «من غير فلتر» مع الإعلامية الكويتية علياء جوهر، إذ قالت إنَّها تعرضت للنصب من جانب «تلك السيدة» التي تحفظت على ذكر اسمها، وعاملتها بطريقة سيئة وصلت إلى حد الإذلال على حد تعبيرها «شيطانة تستمتع بأذى الأشخاص حولها حتى صديقتها ما سلمت منها»، مؤكّدة أنَّها لن تكرر تجربة التعاون معها مرة أخرى.

بدرية طلبة ترفض ذكر اسم المنتجة.. والجمهور يتكهن: هيا الشعيبي

وتكهن متابعو برنامج «من غير فلتر» عبر «يوتيوب» هوية الفنانة والمنتجة الكويتية التي تتحدث عنها بدرية طلبة، خلال التعليقات إذ زعم البعض أنَّها تقصد هيا الشعيبي، وكتبت إحدى المتابعات: «تقصد هيا الشعيبي لأنها انتجت مسرحية ريا وسكينة، وكانت بدرية تمثل معها».

تفاصيل مسرحية «عودة ريا وسكينة» في الكويت

يذكر أنَّ بدرية طلبة شاركت في مسرحية بعنوان «عودة ريا وسكينة» من إخراج ثامر الشعيبي في عام 2019 وكانت من بطولة إلهام الفاضلة، وهيا الشعيبي وداود حسين بالإضافة إلى عدد من النجوم، وقدمت «بدرية» عروض المسرحية الأولى خلال عيد الفطر، واعتذرت عن استكمال دورها بعد ذلك بسبب انشغالها بأعمال أخرى في مصر.

وتشارك بدرية طلبة مع الفنانة إلهام الفاضلة في الجزء الثاني من مسلسل «أمينة حاف»، والمقرر عرضه في موسم الدراما الرمضانية 2022.