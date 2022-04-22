بدرية طلبة: أنا فنانة شاملة مش كوميدية بس.. وسعيدة بتجربتي في الكويت

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن طقوسها في شهر رمضان المبارك، قائلة إن الأجواء الرمضانية تسعدها للغاية مثل الزينة، وأكثر شيء تفقده في هذا الشهر هي والدتها، لافتة إلى أن طقوسها على مائدة الطعام في رمضان تغيرت منذ 2013، منذ تحديدا زواج ابنتها «هايدي».

مش بحب جو الحموات

وأضافت بدرية طلبة، خلال استضافتها ببرنامج «زي كل سنة»، المذاع على «الراديو 90 90»، ويقدمه الإذاعي رامي الحلواني، اليوم الجمعة، «مش بحب جو الحموات بإن لازم بنتي أو ابني عندي، ومن أول سنة حسمت الموضوع من قبل أي حاجة تحصل».

سبب غيابها عن دراما رمضان

وتابعت: «قولت لحماة بنتي أنا عازمة نفسي عندك، وبقينا كل سنة وسلمى بنوتي ومصطفى جوزي بنروح عند حماة بنتي، منها بتكون عازمة إخواتها كلهم وأنا معاهم، فبقينا كلنا كدة عيلة واحدة».

وأوضحت أنه في ثاني يوم رمضان تعزم أخواتها في مكان معين، لكي لا تكون العزومة في بيت أحدنا، وخلال أيام رمضان تتوالى العزومات بعد ذلك.

وعن سبب غيابها عن دراما رمضان في مصر، قالت إنها كانت الفترة الماضية تشارك في مسلسل كويتي، تحديدا منذ أواخر ديسمبر، «بيخلصوا هناك شغلهم بدري وبدأوا المسلسل من أواخر شهر 12 ولقيتهم بيصوروا بقالهم أسبوع».

أنا ممثلة شاملة مش كوميدية بس

وأوضحت أنها تعتبر نفسها ممثلة شاملة وليست كوميدية فقط، لافتة إلى أنها أنجح ممثلة كوميدية في هذا الجيل، كما أنها مع انتقادها بكل الأشكال بمن فيهم السلبي بشرط عدم التجريح.

أغاني المهرجانات موضة وهتستمر

وعبَّرت عن سعادتها في الاشتراك بمسلسل كويتي هذا العام، «عاملة مسلسل واحد بس عمل كبير وأنا مبسوطة من نفسي»، مشيرة إلى أن ظاهرة أغاني المهرجانات لن تنتهي ولكنها «موضة وهتستمر».