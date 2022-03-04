بدرية طلبة تجدد هجومها علي طليق منة عرفة: «هتفنن في أخد حقي منك»

جددت الفنانة بدرية طلبة هجومها على محمود المهدي، طليق الفنانة منة عرفة، بعد إبداء استيائها الشديد من تطاوله علي الفنانة إلهام شاهين والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وهو ما أثار استياء العديد من الفنانين والممثلين خلال الفترة الماضية.

وقالت بدرية طلبة في برنامج «أسرار النجوم» الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة «نجوم إف إم»، إنها لا تريد منح طليق منة عرفة، التي رفضت ذكر اسمه، أكبر من حجمه، ولكنها عادت واستدركت: «مش هسيب حقي، فأنا واحدة بتتفنن إزاي تاخد حقها».

بدرية طلبة تطالب نقابة الممثلين بمحاسبة محمود المهدي

وبدأت تفاصيل الأزمة بين محمود المهدي وبدرية طلبة بعد استياء الأخيرة من سخرية الأول من الفنانة إلهام شاهين حينما طالب متابعيه بأن يتقدم لها أحدهم للزواج منها، حتى تتوقف عن تصريحاتها بشأن القبلات في الأفلام، لا سيما أنها انتقدت حينها موقف الفنانة منة عرفة الرافض لتقديم هذه النوعية من المشاهد في السينما.

وعلقت بدرية طلبة علي سخرية محمود المهدي من إلهام شاهين حينها عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، وطالبت نقابة الممثلين باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده.

«تماسيح النيل» آخر أعمال بدرية طلبة في السينما

وكانت آخر أعمال بدرية طلبة مشاركتها في بطولة فيلم «تماسيح النيل» المعروض حالياً بدور العرض السينمائي، ويشاركها البطولة كل من خالد الصاوي، مصطفي خاطر، حمدي الميرغني، سوزان نجم الدين، محمد ثروت، محمد جمعة، هنادي مهنا، سليمان عيد، بيومي فؤاد، كريم عفيفي وكوكبة من النجوم، من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبد العزيز.