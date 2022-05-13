نقل جثامين ضحايا انقلاب سيارة على الطريق الدولي الجديد بأبو زنيمة إلى نبروه

قال مبروك الغمريني رئيس مدينة أبو رديس، إنه جرى نقل ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الجديد بمحافظة جنوب سيناء، وتسليمهم إلى ذويهم على نفقة المحافظة، وفقا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

سيارتا إسعاف تنقل جثامين الضحايا إلى مسقط رأسهم

وأضاف لـ«الوطن»، أنه جرى توفير سيارتي إسعاف لنقل جثامين الضحايا إلى مسقط رأسهم في كفر الأبحر بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، تمهيدا لدفنهم.

وفاة 4 من أسرة واحدة وإصابة فتاتين

وكان اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى بلاغا من قسم شرطة أبو زنيمة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي «د ه ف 8359» قرب كارتة رأس سدر على الطريق الدولي الجديد، وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة وهم: نجاح محمد محمود، 47 عاما، من محافظة الدقهلية ويعمل صحفي في السعودية، وزوجته رباب عماد توفيق، 45 عاما، من محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى ابنيهما ندى 20 عاما، وأدهم 12 عاما، وإصابة ابنتين أخريين هما ناردين 12 عاما، باشتباه كسر بالحوض والعمود الفقري، ونورهان 18 عاما، باشتباه كسر بعظمة الترقوة وجرح قطعي أسفل الأنف، وتتلقيان العلاج في المستشفى.