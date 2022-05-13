أوقاف الإسكندرية تحرر محضرا ضد منتحل صفة مفتش عام بالوزارة

حررت مديرية أوقاف الإسكندرية، المحضر رقم 36 / 3631 إداري محرم بك ضد المدعو نور الدين عامر نور الدين رضوان، لانتحاله صفة مفتش عام بديوان وزارة الأوقاف، حيث تبين لمدير إدارة وسط بمديرية أوقاف الإسكندرية أثناء مروره على مسجد «عزة الإسلام» قبل الجمعة اليوم 13 مايو، تواجد أحد الأشخاص بالمسجد يرتدي الزي الأزهري وبسؤاله أفاد بأنه مفتش عام من وزارة الأوقاف.

طالبًا بكلية الشريعة وفصله من 3 سنوات

وأوضحت مديرية أوقاف الإسكندرية، في بيان مساء اليوم، أنه بسؤاله عن بطاقة تحقيق الشخصية أفاد بأنها ليست بحوزته، فتم التحفظ عليه واقتياده إلى قسم شرطة محرم بك ، وتبين أنه كان طالبًا بكلية الشريعة ، وتم فصله منذ ثلاث سنوات، فتم تحرير المحضر سالف الذكر، وسيتم عرضه على النيابة المختصة.

هذا وتحذر وزارة الأوقاف أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه انتحال صفة إمام أو خطيب أو مفتش بالأوقاف، وستتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة منتحل الصفة

جدير بالذكر أن المادة 156 تنص على أن كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة.