شاهين يكشف صاحبة صوت أغنيه «أنا تمام» بعد غضب إيمان العاصي

كشف مغني الراب شاهين، عبر خاصية «ستوري» عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن الصوت الذي شاركه أغنية «أنا تمام» الأغنية الدعائية لفيلم «فارس».

المغنية تدعى «هايلة»

ونشر شاهين «بوستر» يحمل اسم الأغنية «أنا تمام» ويجمع صورته وصورة مغنية تدعى «هايلة»، ويأتي رد فعل شاهين بعد غضب الفنانة إيمان العاصي، والتي أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنها ستلجأ للقانون بعد أن جرى استبعاد صوتها على الأغنيه والاستعانة بصوت مطربة أخرى.

وكتبت «العاصي»: «طيب الصفحة دي مصممة تستغل اسمي، وتكتب أنها صفحتي وتكذب على الناس بهدف التربح، والأغنية دي مش بتاعتي، ومش عارفة مين اللي ركب الصوت على الڤيديو، الفنان ولا الشركة والصفحة بتساعدهم على التعدي على حقوقي وحقي هاخده بالقانون».

وأضافت: «ده مش صوتي اللي أنا سجلته مع الفنان تحت إشراف الشركة والإخراج اللي صور الأغنية، تم تبديل الصوت من غير ما أعرف».

فيلم فارس

ويعرض فيلم فارس يوم 18مايو الحالي في دور العرض حيث ينافس 3 أفلام آخرين، وهم «واحد تاني» ، بطولة أحمد حلمي والذي تصدر به حلمي المركز الأول في قائمة الإيرادات، و«زومبي» بطولة على ربيع الذي تذيل قائمة الإيرادات، و«العنبكوت» الذي يجمع بين أحمد السقا ومنى زكي، بعد فترة غياب 6 سنوات.

وتجسد إيمان العاصي خلال أحداث الفيلم دور «وعد»، وهي مغنية راب تتغير حياتها رأسًا على عقب خلال الأحداث.