إيمان العاصي تنفي علاقتها بأغنية فيلم «فارس»: سأتخذ الإجراءات القانونية

نفت الفنانة إيمان العاصي علاقتها بالأغنية الدعائية لفيلم «فارس» أغنية «أنا تمام» التي انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت صفحة على «الفيسبوك» باسمها أن صوتها على الأغنية بجانب مطرب الراب «شاهين»، وهي نفت ذلك، مشيرة إلى أنها سوف تقاضيهم بالقانون.

ونشرت إيمان العاصي عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» عبر خاصية «الاستوري» صورة من البيدج التي تدعى أنها تملكها، وعلقت عليها قائلة: «دي مش صفحتي ولا الأغنية دي تخصني خالص شكرا».

إيمان العاصي: «هاخد حقي بالقانون»

وأضافت: «طيب الصفحة دي مصممة تستغل اسمي وتكتب إنها صفحتي، وتكذب على الناس بهدف التربح، والأغنية دي مش بتاعتي ولا صوتي اللي أنا سجلته مع الشركة والفنان، فأنا مش عارفة مين ركب الصوت على الفيديو، الفنان ولا الشركة والصفحة بتساعدهم على التعدي على حقوقي، وحقي هاخده بالقانون».

أبطال فيلم «فارس» لأحمد زاهر

جدير بالذكر أن إيمان العاصي تشارك في بطولة فيلم «فارس» الذي يعرض في دور العرض السينمائية يوم 18 مايو، وشارك في بطولتها كل من: أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصي، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، نهال عنبر، عابد عنان، اللبنانية باميلا الكيك، بمشاركة الفنان صلاح عبد الله كضيف شرف، والفيلم من إنتاج شركة الجذور، وتأليف حسام موسى، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

دور إيمان العاصي في «فارس»

وتقوم الفنانة إيمان العاصي، بدور مطربة راب تدعى «وعد»، وتكون الشاهدة الوحيدة في جريمة قتل تقع أمامها، لتنقلب حياتها رأسًا على عقب، وتغير تلك الجريمة مجرى حياتها بأكملها.