تعرف على شخصيات فيلم فارس قبل عرضه في السينمات

أيام قليلة وتستقبل دور العرض، فيلم فارس للفنان أحمد زاهر، الذي كان مقررا عرضه في موسم عيد الفطر، وجرى تأجيله في اللحظات الأخيرة إلى يوم 18 مايو، وترصد السطور التالية، شخصيات الفيلم الجديد، وهي كما يلي:

فيلم فارس

يجسد الفنان أحمد زاهر دور فارس، الشاب الذي ينتمي إلى عائلة شعبية بسيطة، تجعله الظروف يدخل في صراعات مع رجل أعمال كبير.

ويجسد الفنان حسين فهمي، دور رجل الأعمال رشيد السويفي، الذي يعاني من مشكلات نفسية عديدة، تجعله يدخل في صراعات دائمة مع فارس.

أما باميلا الكيك، فتجسد دور ابنة رجل الأعمال رشيد السويفي، التي تقع في حب فارس، لكنه يصدها وتقرر الانتقام منه في شقيقته وتسلط بلطجية لاغتصابها.

وتجسد ملك أحمد زاهر تجسد خلال أحداث الفيلم، دور سماح، شقيقة فارس، التي تعمل خادمة في قصر رجل الأعمال رشيد السويفي، وتتعرض لمحاولة اغتصاب.

أما الفنانة إيمان العاصي، فتجسد دور وعد، وهي مطربة تتغير حياتها رأسا على عقب، بعد حدوث جريمة قتل أمامها، تغير مجرى حياتها لأنها الشاهد الوحيد.

ويشارك في بطولة فيلم «فارس» بجانب الفنان أحمد زاهر، الفنانين حسين فهمي، صلاح عبدالله، إيمان العاصي، وباميلا الكيك، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن، حول الشاب فارس، الذي ينتمي إلى طبقة شعبية، ويدخل في صراعات مع رجل أعمال كبير.

البرومو الدعائي لفيلم فارس

وحقق البرومو الدعائي لفيلم فارس نسب مشاهدات عالية، حيث تخطى 10 ملايين مشاهدة، واحتوى البرومو على عدد من مشاهد الأكشن والضرب والمطاردات.

وكشف الفنان أحمد زاهر بنهاية الشهر الماضي، عن البرومو الرسمي لفيلم فارس، حيث نشره عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: «بسم الله توكلنا على الله، البرومو الرسمي لفيلم فارس، يا رب يعجبكم، قريبا جدا في كل دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي كله، فارس تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، إخراج رؤوف عبدالعزيز، التوفيق من عندك يا كريم يارب، الله المستعان».