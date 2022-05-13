شاهين يطرح الأغنية الدعائية لفيلم «فارس»

طرح مغني الراب شاهين عبر قناته على اليوتيوب أغنية «أنا تمام»، وهي الأغنية الدعائية لفيلم «فارس»، بمشاركة الفنانة إيمان العاصي والتي تخوض تجربة الغناء لأول مرة.

وتجسد الفنانة إيمان العاصي، خلال أحداث فيلم «فارس» دور وعد، وهي مغنية راي تتغير حياتها رأسا على عقب، بعد وقوع جريمة قتل أمام عينها، وتكون هي الشاهد الوحيد فيها وتغير مجرى حياتها.

فيلم فارس

وتستقبل دور العرض يوم 18مايو فيلم «فارس» بطولة الفنان أحمد زاهر، الفنانين حسين فهمي، صلاح عبدالله، إيمان العاصي، وباميلا الكيك، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن، حول الشاب فارس، الذي يعمل في محطة بنزين ينتمي إلى طبقة شعبية، ويدخل في صراعات مع رجل أعمال كبير وتنتج عن هذه الصراعات ضرب و جرائم قتل.

برومو فيلم فارس

وحقق برومو الدعائي لفيلم فارس أعلى نسب مشاهدات على اليوتيوب حيث تضمن عدد من مشاهد الأكشن والمطاردات.

وفي نهاية أبريل الماضي كشف الفنان أحمد زاهر عبر حسابه على إنستجرام،عن البرومو الرسمي لفيلم"فارس"معلقا: «بسم الله توكلنا على الله، البرومو الرسمي لفيلم فارس، يا رب يعجبكم، قريبا جدا في كل دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي كله، فارس تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، إخراج رؤوف عبدالعزيز، التوفيق من عندك يا كريم يارب، الله المستعان».