القبض على المتهمين بقتل تاجر ماشية في بولاق الدكرور

لقى تاجر ماشية مصرعه خلال مشاجرة مع 4 أشخاص في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بسبب رغبته في عدم توقفهم أمام حظيرة الماشية الخاصة به، وخلال المشاجرة أطلقوا عليه عيار ناري من فرد خرطوش، ونُقل إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

الضحية يفارق الحياة

وتلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بعيار ناري خرطوش، إذ جرى تم نقله إلى المستشفى مصابًا إلا أنه فارق الحياة.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المجني عليه تاجر ماشية، أطلق عليه 4 أشخاص النار خلال مشاجرة معه، بسبب طلبه منهم عدم الوقوف أمام الحظيرة ملكه وفروا هاربين.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط سلاح الجريمة، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان حول الحادث.