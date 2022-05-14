مجلس الأمن يدين مقتل شيرين أبو عاقلة ويطالب بحماية الصحفيين

أدان مجلس الأمن الدولي، بشدة مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتها اقتحاما في مخيم جنين، داعيًا في بيان، إلى إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف وعادل ونزيه في مقتل الفلسطينية.

«مجلس الأمن» يشدد على الحاجة إلى ضمان المساءلة بشأن مقتل أبو عاقلة

وشدد «مجلس الأمن»، على الحاجة إلى ضمان المساءلة بشأن مقتل أبو عاقلة، مؤكدا على وجوب حماية الصحفيين بصفتهم مدنيين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أكدت النيابة العامة الفلسطينية، استمرار التحقيقات في استشهاد شيرين أبو عاقلة، وقالت في بيان، مساء أمس الجمعة، إن التحقيقات الأولية، خلصت إلى أن مصدر إطلاق النار الوحيد في مكان الجريمة كان من قوات الاحتلال لحظة إصابة الصحفية الفلسطينية.

النيابة العامة الفلسطينية: التحقيقات أشارت إلى تعمد الاحتلال قتل أبو عاقلة

وأوضحت النيابة العامة الفلسطينية، أن التحقيقات أشارت إلى تعمد قوات الاحتلال ارتكاب جريمة قتل أبو عاقلة، مضيفة أن قوة إسرائيلية كانت تبعد عن أبو عاقلة عند إصابتها حوالي 150 مترا.

بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن نقاشا داخليا في هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي خلص إلى احتمال معقول جدا أن شيرين أبو عاقلة قتلت برصاص جنود إسرائيليين، فيما قال رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي: «أعتقد بالتأكيد أن جنديا إسرائيليا ربما أطلق النار بالخطأ».

بدوره، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن انزعاج بلاده العميق من تدخل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة في جنازة شيرين أبو عاقلة، مضيفا في بيان، إن كل عائلة تستحق أن تكون قادرة على دفن أحبائها بطريقة محترمة وبلا عوائق.

وزير الخارجية الأمريكي يدعو الجميع إلى الحفاظ على الهدوء

وأمس الجمعة، هاجم جنود إسرائيليون، شبانا ورجالا كانوا يحملون نعش الصحفية الفلسطينية لنقله من المستشفى الفرنسي في القدس الشرقية إلى الكنيسة التي أقيمت فيها الصلاة.

ودعا بلينكن، الجميع إلى الحفاظ على الهدوء وتجنب أي أعمال من شأنها تصعيد التوتر.

وجددت «واشنطن»، دعم الولايات المتحدة لـ الدور الأردني المستمر منذ فترة طويلة كوصي على المواقع الإسلامية المقدسة في «المسجد الأقصى المبارك»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«بايدن» يعترف بالدور المهم لوصاية الأردن على المواقع المقدسة في القدس المحتلة

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» في بيان بعد اجتماع بين الرئيس جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن الأول أكد دعمه القوي لحل الدولتين، مشيرا إلى الحاجة للحفاظ على الوضع القائم التاريخي في القدس المحتلة.

واعترف الرئيس الأمريكي، بالدور المهم لوصاية المملكة الأردنية الهاشمية على المواقع المقدسة الإسلامية في القدس المحتلة.

من جانبه، قال «الديوان الملكي الأردني» في بيان، إن الجانبان، بحثا العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية، كما تطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، والأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الأمن والسلم الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

شرطة الاحتلال تعتقل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية قرب مدينة الطيبة

بدوره، أدانت السلطات الأردنية، بأشد العبارات عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، اللاإنساني والمقيت على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة، وأشار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مقابلة تليفزيونية، إلى أن العدوان يستوجب يقظة ضميرية عالمية تلجم هذه العدوانية الإسرائيلية وتوفر الحماية للشعب الفلسطيني.

واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت شابا فلسطينيا «19 عامًا»، من سكان «طولكرم» شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، قرب مدينة الطيبة في أراضي 48، بزعم محاولته تنفيذ عملية.