إليسا تهاجم شرطة إسرائيل بسبب جنازة شيرين أبو عاقلة: محتل وقح

هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي هاجمت مودعي شهيدة الصحافة العربية شيرين أبو عاقلة، بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه، لدرجة كادت أن تتسبب في سقوط نعشها.

إليسا: شو ها المجرمين الوقحين؟

وغردت إليسا، عبر صفحتها بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إذ كتبت: «شو ها المجرمين الوقحين؟ ولك عل القليلة احترموا حرمة الموت، محتل وقح».

وكان عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي منهم راغب علامة وعاصي الحلاني ووليد توفيق، نددوا بما حدث مع المراسلة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي توفيت منذ يومين برصاصة إسرائيلية في الرأس، أثناء تغطيتها لأحداث مخيم جنين.

كما أدانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، واقعة مقتل الصحفية الفلسطينية، ونعت شيرين أبو عاقلة، في بيان لها: «يدين مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر الاعتداء الغاشم الذي راحت ضحيته الصحفية والإعلامية الكبيرة شيرين أبو عاقلة، التي وافتها المنية في ميدان العمل».

نقابة المهن التمثيلية تطلب بتحقيق لكشف أسباب مقتل شيرين أبو عاقلة

وطالبت نقابة المهن التمثيلية بإجراء تحقيق عاجل، في بيانها: «يضم فنانو مصر صوتهم إلى كل الأصوات الحرة بالوطن العربي والعالم أجمع والدعوات المطالبة بإجراء التحقيق في مقتل الصوت الفلسطيني الحر شيرين أبو عاقلة.. ويتقدم فنانو مصر بخالص التعازي للسلطة الفلسطينية وللقضية الفلسطينية التي تسري في عروقنا جميعًا، عاشت الحرية، عاشت فلسطين الشقيقة».

دفن شيرين أبو عاقلة في مقبرة جبل صهيون

كان جثمان المراسلة الفلسطينية وصل لمثواه الأخير، منذ قليل، إذ تم دفنه في مقبرة جبل صهيون بالقدس المحتلة وسط عشرات الآلاف من سكان المدن الفلسطينية.