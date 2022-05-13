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محمود مسلم

مصر تدين اعتداء السلطات الإسرائيلية على جنازة شيرين أبو عاقلة

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الوطن
08:58 م | الجمعة 13 مايو 2022
وزارة الخارجية المصرية

وزارة الخارجية المصرية

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن رفضها وإدانتها البالغة للاعتداءات التي تعرضت لها جنازة الإعلامية الراحلة شيرين أبو عاقلة، من قِبل السلطات الإسرائيلية.

وأكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مثل تلك الاعتداءات غير المقبولة أو المبررة تمثل انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني ولحرمة الموتى، فضلاً عما تؤدي إليه من زيادة حدة الاحتقان وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يؤثر سلبًا على كل الجهود الرامية لإحلال السلام في المنطقة.

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