أوكرانيا: الحرب تتوقف نهاية العام.. وبوتين في حالة نفسية وجسدية سيئة

يتوقع رئيس المخابرات العسكرية في أوكرانيا، أن تنتهي الحرب الروسية على بلاده بحلول نهاية العام الجاري وهو أول موعد يحدد بشأن مستقبل الحرب، لكنه يبدد الآمال بشأن إمكانية التوصل لوقف لإطلاق النار في الأجل القريب لواحدة من أخطر الأزمات الدولية، وذلك بحسب تصريحات نقلتها صحيفة جارديان البريطانية صباح اليوم.

وقال اللواء كيريلو بودانوف، رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية لشبكة سكاي نيوز، إن الحرب ضد روسيا ستصل إلى نقطة تحول بحلول منتصف أغسطس وستنتهي بحلول نهاية العام.

خسائر روسيا وأوكرانيا جراء الحرب

وأضاف اللواء كيريلو بودانوف إنه نتيجة لذلك، سوف نجدد القوة الأوكرانية في جميع أراضينا التي فقدناها بما في ذلك دونباس وشبه جزيرة القرم، مؤكدا أن روسيا كانت تتكبد خسائر فادحة ولم يتفاجأ بحجم الخسائر الأوكرانية، بالنظر إلى أن القوة الروسية، واصفا تصرف بلاده بـ«العمل الأسطوري».

وأوضح المسؤول الأوكراني، أن أوروبا تعتبر روسيا تهديدا كبيرا، وأن كل الدول الأوروبية خائفة من عدوانها، متابعًا: «نحن نحارب روسيا منذ 8 سنوات ويمكننا القول إن هذه القوة الروسية التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة هي كذلك قوة أسطورية نواجهها».

إعادة القوات الروسية التي تهاجم خاركيف للخلف

وأشار رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، إلى أن القوات الروسية التي تهاجم مدينة خاركيف الشمالية الشرقية قد تم دفعها للخلف تقريبًا إلى الحدود الروسية، وأن فشلها الذي تم الإبلاغ عنه كثيرًا في عبور نهر سيفرسكي دونيتس منذ عدة أيام قد أدى إلى خسائر فادحة.

وتابع: «أستطيع أن أؤكد أنهم عانوا من خسائر فادحة في القوة البشرية والدروع ويمكنني القول أنه عندما حدثت القصف المدفعي، تخلى العديد من أطقم عن معداتهم».

هزيمة روسيا ستؤدي إلى الإطاحة بالرئيس بوتين

كما زعم أن هزيمة روسيا في أوكرانيا ستؤدي إلى الإطاحة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن الانقلاب كان يجري بالفعل ضده، قائلًا: «إنهم يتحركون بهذه الطريقة ومن المستحيل إيقاف ذلك، لكنه لم يقدم أي دليل يدعم مطالبته».

واختتم المسؤول الأوكراني تصريحاته، قائلًا: «علاوة على ذلك، كان بوتين في حالة نفسية وجسدية سيئة للغاية».