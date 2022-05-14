روسيا: ليست لدينا أي نوايا عدائية تجاه السويد وفنلندا

قالت روسيا، اليوم السبت، إنّ موسكو ليست لديها أي نوايا عدائية تجاه السويد وفنلندا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

سعي فنلندا للانضمام للناتو

وكانت روسيا قد أعلنت في قت سابق إنها ستضطر إلى اتخاذ «خطوات انتقامية» بسبب تحرك جارتها فنلندا للانضمام إلى الناتو.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أنَّ هذه الخطوة ستضر بشكل خطير بالعلاقات الثنائية وكذلك بالأمن والاستقرار في شمال أوروبا.

فنلندا تشترك في حدود مع روسيا بطول 1300 كيلومتر

في وقت سابق، دعا رئيس فنلندا ورئيس الوزراء البلاد إلى التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو دون تأخير، وذلك وسط تصاعد في الدعم الشعبي لعضوية الناتو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

تشترك فنلندا في حدود بطول 1300 كيلومتر (810 أميال) مع روسيا.

وحتى الآن، بقيت خارج الناتو لتجنب استعداء جارتها الشرقية، وستعلن فنلندا رسميًا قرارها يوم الأحد بعد أن نظر فيه البرلمان وشخصيات سياسية بارزة أخرى.