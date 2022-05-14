تحذير عاجل من «أصحاب الصيدليات»: تداول الأدوية أون لاين يؤدي إلى الوفاة

وجه أصحاب الصيدليات في الغرف التجارية، تحذيرات جديدة للمواطنين من شراء الأدوية أون لاين، وأكدوا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الشُعب الإلكترونية، أن هذه الأدوية مغشوشة وقد تؤدي إلى الوفاة، وذلك من خلال عدد من المنشورات، منها:

«اسمع مني.. أنا صيدلي وباشوف وباسمع اللي عمرك ما هتفهمه.. أسأل أقرب صيدلي ليك.. كم دواء مغشوش اكتشفوه خلال الأسابيع القليلة»، «مش ملاحقين والله نبص على منشورات تحريز الأدوية المغشوشة، ولا حتى تشتري عروض عاملاها صفحات الشركات مهما كانت مغرية.. الشركات نفسها بتتلاعب في الدوا عيني عينك لدرجة أن بعض الشركات بقت بتعلن بنفسها عن غش وتقليد أدويتها.. إحنا نفسنا كصيادلة بدأنا نقاطع بعض الشركات لمخالفتها للقانون»، «عزيزي المريض.. بلاش تشتري أي أدوية لا تخضع للتفتيش والرقابه الصارمة، وهذه لا تتم إلا في الصيدليات».

شعبة أصحاب الصيدليات: زيادة في عدد الشركات الأونلاين

بحسب الدكتور محمد كمال رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة كفر الشيخ، فقال إن هناك زيادة كبيرة فى مواقع عدد من الشركات التى تبيع الأدوية عبر الإنترنت «أون لاين»، وحذر من أن هذه المواقع باب خلفي لترويج الأدوية المغشوشة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، ولا يمكن معرفة مكان تصنيعها، مشيرين إلى أن 95% من هذه الأدوية تباع من شركات وهمية وتعد مغشوشة بمواد سامة ممنوعة دولياً.

وتابع أن شراء هذه الأدوية أون لاين خطر على الصحة العامة، حيث أنها عادةً ما تكون مجهولة المصدر، ولا يمكن معرفة مكان تصنيعها، وتحتوي هذه المنتجات على مواد دوائية بجرعات مختلفة غير مصرح بها قد تؤدي إلى الموت في حال استخدامها، خصوصاً من قبل أصحاب الأمراض المزمنة، فلا يجب شرائها حتى ولو كان سعرها أقل.

«عبدالمقصود»: عروض الأون لاين خراب بيوت

ومن جهته قال الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الدواء المعروض للبيع عبر الأون لاين انعكس سلبا على مبيعات الصيدليات التى أصبحت تواجه شبح الركود وارتفاع التكاليف والأعباء، حيث تقوم هذه الشركات بعمل عروض سعرية على الدواء تصل إلى 50% من الدواء في الصيدليات، وهو ما يمكن تسميته بـ«خراب بيوت».

وأوضح أن الأدوية المتداولة عبر الأون لاين لا يعرف مصدرها وغير مراقبة من الجهات وتحتوي على نسب خاطئة من المكونات، وفي حالات أخرى قد تكون الأدوية أصلية ولكنها انتهت صلاحيتها، وذلك يعني أنها قد تكون غير فعالة أو ملوثة وتسبب الوفاة.