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طرح 28 محلا تجاريا و6 صيدليات للمزاد بـ6 أكتوبر والعاشر من رمضان

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الوطن
11:35 ص | الجمعة 15 أكتوبر 2021
جانب من المزاد

جانب من المزاد

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم طرح 6 محال تجارية وصيدلية بمساحات من «33م2 : 100م2»، بمناطق «جنوب الأحياء - أبو الوفا - التوسعات الشمالية، أبوالوفا»، للبيع بالمزاد العلني، يوم الأحد 31/10/2021.

وأضاف المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم طرح 9 محال تجارية و3 صيدليات بمساحات من «15م2 : 46م2» بالمركز التجاري بالحي الـ16 والأسواق التجارية بالحي الـ15 والحي الـ5، للبيع بالمزاد العلني، يوم الأحد 19/12/2021، مشيراً إلى أنه تم طرح 10 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من «15م2 : 46م2» بالمركز التجاري بحي الأندلس والمركز التجاري بالحي الـ30، للبيع بالمزاد العلني، يوم الثلاثاء 15/2/2022.

وفي ذات السياق، قال المهندس أحمد عمران أحمد، إنه تم طرح 3 محال تجارية بالحيين 1 و31،  بمساحات تتراوح من «15م2 : 99 م2»، للبيع بالمزاد العلني، يوم الثلاثاء الموافق 15/2/2022.

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