مطار مرسي علم يستقبل 108 رحلات طيران سياحية من 10 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، 108 رحلات طيران سياحية قادمة من 10 دول أوروبية تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية الأسبوع المقبل وذلك بداية من غد السبت وحتى نهاية الأسبوع، بزيادة 15 رحلة سياحية عن الأسبوع الماضي وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسي علم الدولي.

مطار مرسي علم يستقبل آلاف السائحين

وكشف مصدر ملاحي بمطار الغردقة الدولي أنه حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسي علم تستعد السلطات مطار مرسي علم لاستقبال وصول 104 رحلات طيران دولية أوربية و4 رحلات داخلية، ومن بين الرحلات الأوربية 3 رحلات من بلجيكي و5 من المطارات الهولندية، و19 رحلة إيطالية.

ارتفاع معدلات حركة الرحلات الوافدة إلى مطار مرسي علم

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إن فنادق مرسي علم تستعد لاستقبال أعلى معدلات الوصول حيث يشهد زيادة خلال الأسبوع من المطارات الألمانية بواقع 23 رحلة طيران و23 من التشيك و24 رحلة بولندي و3 سويسري ورحلة من فرنسا وأخرى من لكسمبورج ورحلتين من رومانيا.

أكد عثمان في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن معدلات وصول رحلات الطيران إلى مرسى علم تشهد ارتفاعا كبيرا عن الأسابيع الماضية، لافتاً إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدلات السياحة الإيطالية والفرنسي خلال الأسابيع القادمة مع ارتفاع معدلات وصول رحلات الطيران الألمانية الذي سجل خلال الأسبوع 23 رحلة طيران.