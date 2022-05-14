«نهوض وتنمية المرأة»: تعديل قانون الأحوال الشخصية يبعث الأمل للأمهات

نقلت جمعية «نهوض وتنمية المرأة» رسالتي استغاثة وشكر باسم آلاف الأمهات المصريات الحاضنات إلى القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعوته لفتح حوار مجتمعي لتعديل قانون الأحوال الشخصية،

وقالت الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، في بيان لها، إنها تتوجه باسم أمهات مصر الحاضنات بكل الشكر والتقدير على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته لتغيير قانون الأحوال الشخصية الذي به الكثير من الثغرات التي تعاني منها الأم المصرية على مدار سنوات طويلة.

مطالب جمعية «نهوض وتنمية المرأة» لتعديل قانون الأحوال الشخصية

وأضافت إيمان بيبرس: «تنقل الجمعية رسائل استغاثة وطلب من آلاف الأمهات بأن تضم اللجنة المشكلة لتعديل القانون كل الجهات والمؤسسات والجمعيات الأهلية التي تخدم المرأة والطفل والتي تسعى بكل تأكيد إلى مناصرة مصلحة الأسرة والأم المصرية، وعلى رأسهم المجلس القومي للمرأة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المناصرة للمرأة وشخصيات وخبراء لهم تاريخ وباع طويل في مناصرة قضايا الأم والمرأة المصرية».

وتابعت: «تشكيل لجنة تضم هذه الشخصيات سوف يجعلنا نخرج بقانون منصف لمصلحة الأسرة المصرية ومصلحة الأطفال الفضلى الذين هم مستقبل هذا الوطن وتقدمه، ولأن هذا القانون مترتب عليه مصلحة الأسرة المصرية، وهو من أخطر القضايا التي تؤثر على مجتمعنا وتماسكه ومستقبله».

تغيير قوانين الأحوال الشخصية

وأكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية أن هذه الدعوة لتغيير قوانين الأحوال الشخصية بعثت في نفوس الأمهات المصريات الكثير من الأمل، لأنهم على ثقة بنصرة الأسرة والأم المصرية ومصلحة الطفل الفضلى.

وواصلت: «نحن نعلم أن الرئيس أكبر نصير للمرأة المصرية ومؤمن بأهم دور لها وهو دور الأم الحاضنة لأولادها، ونحن على ثقة أن القيادة السياسية لن تترك مناقشة قضية قوانين الأحوال الشخصية إلا لأشخاص لهم بالفعل تاريخ مؤيد للمرأة وللأسرة المصرية ومساندة ومساعدة الآلاف من أمهات مصر في وجود قانون معبر عن مشاكلهن».