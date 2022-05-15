«حياة كريمة»: انتهاء 100% من مشروعات قرية نهطاي بالغربية.. صور وأرقام

أعلنت مبادرة حياة كريمة استمرار أعمالها بمختلف المحافظات والمراكز التي تغطيها، إذ حققت المبادرة إنجازات عديدة في محافظة الغربية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات مختلفة بقرية نهطاي إحدى القرى المدرجة ضمن المبادرة بالمحافظة، وذلك في قطاعات التعليم والصحة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية، والتي جاءت نتاج عمل متواصل على مدى الشهور الماضية، على أن تواصل المبادرة العمل في المحافظة وباقي المحافظات لتغيير حياة أهالينا.

العمل متواصل في محافظات الجمهورية

أشارت مؤسسة حياة كريمة إلى أن العمل متواصل بشكل يومي على جميع المستويات في جميع القطاعات الحيوية في أنحاء الجمهورية كافة، فتحطيم الأرقام القياسية في الإنجازات، شعار المرحلة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروع الدولة العملاق، والذي جاء بتوجيهات رئاسية، لإنهاء معاناة القرى الأشد فقرًا، وتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع، من خلال تطوير ورفع كفاءة الريف المصري، وتحقيق الأهداف التنموية.

إنجازات مشروعات «حياة كريمة» في قرية نهطاي بالغربية

وكشفت المبادرة عن نسب الانتهاء من أعمال المبادرة في قرية نهطاي بمحافظة الغربية، إذ تحقق عديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، في إطار خطة العمل التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى أنه العمل ما زال متواصلًا في المحافظة وباقي محافظات الجمهورية لاستكمال خطة البناء والتنمية الشاملة.

الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والأبنية التعليمة

وأشارت المبادرة إلى نسب إنجاز أعمال المبادرة في قرية نهطاي بالغربية، المدرجة ضمن برنامج حياة كريمة، إذ جرى الانتهاء من 100% من أعمال رفع كفاءة محطة مياه الشرب بنهطاي، و100% من أعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة طلبة السايح للتعليم الأساسي، و25% من مركز تنمية الأسرة والطفولة، و47% من أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بنهطاي، و90% من أعمال تطوير وتجهيز نقطة إسعاف نهطاي.

الانتهاء من مشروعات مجمعات الخدمات

وأضافت المؤسسة أنه جرى الانتهاء من 100% من اعمال انشاء مجمع الخدمات الحكومية، و100% من أعمال انشاء مجمع الخدمات الزراعي البيطري، إضافة إلى الانتهاء من مد خدمة الانترنت والتليفونات بنسبة 100% ضمن قطاع سكن كريم، كما أنهت المؤسسة أعمالها في توصيل خطوط الغاز للمنازل بنسبة 99.3%، و58% من أعمال تبطين ترعة العطف ضمن قطاع الزراعة، و65% من التطوير الشامل لوحدة طب الأسرة.