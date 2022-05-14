خدمات تقدمها قوافل وزارة الصحة ضمن مبادرة حياة كريمة.. اعرفها

تستمر وزارة الصحة والسكان في إطلاق قوافل طبية في عدد من المحافظات المختلفة، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك من أجل العمل على مساعدة الناس وتقديم الخدمات الطبية لهم مجاني، دون مقابل رغبة في التيسير عليهم.

وفيما يلي نقدم أبرز الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية التابعة لوزارة الصحة، وفقًا لما ذكرته الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

خدمات مجانية تقدمها القوافل الطبية

وتقدم القوافل الطبية خدمات الكشف والعلاج مجانًا لجميع المواطنين في عدد من التخصصات الطبية أبرزها ما يلي:

أمراض نساء وولادة

خدمات تنظيم الأسرة

الأطفال

الباطنة

الأنف والأذن

العظام

الجراحة

الرمد

الأسنان

القلب

الجلدية

خدمات الأشعة والتحاليل.

وأعلنت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم السبت الموافق 14 مايو 2022 للكشف والعلاج مجانًا، في منديشة حي الواحات البحرية محافظة الجيزة ، والدرافيل مركز قلقاس بمحافظة الدقهلية، ودمياط الجديدة مساكن الستين، ودمرو مركز المحلة أول بمحافظة الغربية، ووادي ميعور ووادي أبوحجاب مركز الطور بمحافظة جنوب سيناء.

المبادرات الرئاسية التي تستهدف القضاء على الأمراض المزمنة

وهناك عدد من المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف عن الأمراض المزمنة وهي كالتالي:

- مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي.

- مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

- مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

- مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.