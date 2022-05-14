مشروعات حياة كريمة في قرى مركز ناصر ببني سويف.. منها تأهيل محطة المياه

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تطوير المجتمع المصري، لا سيما الريف والقرى المختلف في شتى محافظات الجمهورية، إذ يأتي تطوير حياة المواطن المصري على رأس أولويات المؤسسة، فتعمل «حياة كريمة» على تطوير الريف المصري من خلال العمل على رفع كفاءة الجوانب الحياتية المختلفة، كالتعليم والصحة والخدمات الحكومية والاجتماعية، لا سيما المجال العمراني الذي تحرص «حياة كريمة» على أن يكون له نصيب كبير ضمن خطتها لتطوير الريف المصري والارتقاء بحياة المواطن.

مشروعات «حياة كريمة» بقرية أشمنت

وتنفذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» العديد من المشروعات المختلفة، في قرية أشنمت التابعة لمركز ناصر في شمال محافظة بني سويف، وتأتي تلك المشروعات ضمن مشروعات المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»، وفي مقدمتها العمل على تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية، والذي يتكون من شبكات ومحطة رفع وخط طرد، وفقا لما جاء في بيان صادر عن المؤسسة.

ومن مشروعات «حياة كريمة» في قرية أشمنت، مشروع رفع كفاءة وتأهيل إحدى محطات مياه الشرب التي تخدم القرية وتوابعها، ولفتت حياة كريمة إلى أنّ تنفيذ هذا المشروع يتم تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

مشروعات «حياة كريمة» في قرى المرحلة الثالثة

كما أشارت مبادرة «حياة كريمة»، في بيان صدر عنها، إلى مشروعات المبادرة الرئاسية في قرى المرحلة الثالثة في خطة المؤسسة، وقيام اللجان المعنية بمعاينة والأراضي وتجهيزها في مركز ومدينة الفشن الموجودة في جنوب محافظة بني سويف.

ورفعت اللجان الإحداثيات الخاصة بقطع الأراضي من أجل بعض المشروعات في عدد من القرى، وهي قرية صفط النور، وبسفا، واقفهص، وقرية صفط العرفا وبني صالح، وأشارت المؤسسة إلى حرص الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على التنسيق بين الأجهزة المختلفة، من أجل إزالة المعوقات حتى يتم الانتهاء من المشروعات على وجه السرعة، ليستفيد منها المواطنين.