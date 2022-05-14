استشاري تغذية: لدينا 60 ألف قزم في مصر من أصل 250 ألف حول العالم

قال الدكتور عماد حلمي، استشاري التغذية العلاجية وزميل الجمعية الأمريكية، إن هناك فيتامينات وعناصر غذائية تساهم في نمو الطفل ونقصها يساهم في إصابته بقصر القامة في مراحل الطفولة، وهي فيتامينات «أ، د، سي، هـ» بالإضافة للفوسفور والزنك والفوليك أسيد والحديد والكالسيوم والنحاس والماغنيسيوم، الواجب توافرهما في وجبات الأطفال الغذائية كي يغذوا الجسم وينمو.

هناك فرق كبير بين التقزم وقصر القامة

وأضاف استشاري التغذية العلاجية وزميل الجمعية الأمريكية خلال لقائة ببرنامج صباح الورد، المذاع على قناة TeN، ويقدمه مها بهنسي وسلمى عادل، أن هناك فارق كبير بين التقزم وقصر القامة، حيث أن الأقزام هم الأشخاص الذين يكون متوسط طولهم بين 122 وحتى 147 سنتيمترا، ولديهم شكل واضح يدل على أنهم أقزام.

هناك 60 ألف قزم في مصر

وأوضح استشاري التغذية العلاجية وزميل الجمعية الأمريكية إن هناك 60 ألف قزم في مصر من نحو 250 ألف قزم في العالم، حيث متوسط طول الرجل في مصر 166.8 سنتيمتر، متوسط طول المرأة في مصر 157.58 سنتيمتر، وهو الأقل في الدول العربية.

يجب على الأهل متابعة طول الأطفال مقارنة بالأطفال في سنهم وفي المدرسة

وأشار استشاري التغذية العلاجية وزميل الجمعية الأمريكية إلى أنه يجب على الأهل متابعة طول الأطفال مقارنة بالأطفال في سنهم وفي المدرسة ومنذ بداية التسع سنوات هي أحسن نقطة للتدخل في قصر القامة وهو تدخل مرتبط بمراكز النمو حيث ينتشر في مصر تناول الكورتيزون أقراص أو شرب أو حقن والذي يؤثر على النمو في الأطفال.