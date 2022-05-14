ارتفاع معدل توريد القمح بكفر الشيخ.. 112 ألف طن

ارتفعت معدلات توريد القمح لشون وصوامع كفر الشيخ وذلك منذ بدء موسم التوريد في إبريل الماضي، حيث تستقبل مواقع الاستلام عشرات الأطنان بشكل يومي وسط تواجد اللجان المشكلة للاستلام والفرز وتحديد درجة النقاوة.

انتظام عمليات توريد القمح ولجان للاستلام والفرز

قال عادل الهابط، المتحدث باسم مديرية التموين في كفر الشيخ، إن هناك انتظاما في عمليات استلام القمح من المزارعين، فضلا عن ارتفاع معدلات التوريد حيث وصلت لـ 112 ألف طنا منذ بدء موسم توريد القمح.

وأضاف الهابط في تصريح لـ «الوطن»، أن هناك متابعة مستمرة لصرف مستحقات المزراعين خلال 48 ساعة فقط من استلام محصول القمح سواء من المزارع مباشرة أو من التجار المتعاقدين مع الشون والصوامع، حيث يتم استلام القمح وفرزه لتحديد درجة نقاوته ثم تحديد سعر أردب القمح الذي يبدأ من 865 جنيها، حيث وصلت معدلات التوريد لـ118699 طنا و647 كجم.

عينة متجانسة من القمح لتحديد درجة النقاوة

تابع المتحدث باسم مديرية التموين في كفر الشيخ، أن لجان استلام وفرز القمح متواجدة طوال اليوم حيث تدخل السيارات والجرارات من الشون بعد الميزان، لتبدأ عملية أخذ العينات بـ قلم العينة، حيث يجرى أخذ عينات من كافة الأجولة المحملة على العربات أو الجرارات لتكوين ما يُسمى بالعينة المتجانسة لتحديد درجة النقاوة.

أوضح الهابط، أنه جرى تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل اى مشكلات قد تواجه بعضها.