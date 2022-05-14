حفلة مروان بابلو في الإسكندرية.. ظهر بقناع أسود

أحيا مطرب الراب الشهير مروان بابلو، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا كبيرا، وذلك في نادي الاتحاد بمسقط رأسه بمدينة الإسكندرية، وذلك وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل من قبل الحضور.

وحقق حفل مروان بابلو نجاحا جماهيريا كبيرا نظرا لما تم تقديمه في الحفل من فقرات منوعة وإطلالات مختلفة له، حيث كان أول مالفت الانتباه في حفلة مروان بابلو في الإسكندرية هي ظهوره بقناع أسود وهو يقدم أحد الأغاني.

حفلة مروان بابلو في الإسكندرية

وبمجرد أن ظهر بابلو بالقناع لاقى إشادة وتشجيع كبيرين من قبل الجمهور ولكنه لم يعتمد عليه طوال الحفل وارتداه في أحد الأغاني فحسب، وبعد ذلك استكمل الحفل بوجهه الطبيعي.

واختار بابلو أن يقدم في الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة كان أولها أغنيتة الجديدة بربري، والذي تم طرحها منذ شهرين تقريبا على قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فوصلت نسبة مشاهدتها حتى الآن إلى 8 ملايين مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية ..

سايق الألماني

لا أبالي

تكلكعو أسلكم بالألي

بتضطروني أديكم العالي

ياللي بتتـ بلدك دعيالي

عارف إنك صورم و اناني

نفسك تطلع تيجي في مكاني

بس أنا في الساحة همجي و بربري

متجيش عالسكة متجيش قدامي

أغاني حفل مروان بابلو

ولم تكن أغنية بربري هي الوحيدة التي قدمها مروان بابلو ولكنه أيضا قدم عدد آخر من الأغاني كان من بينها طير أنا جارح بصطاد الأرانب، حاسس بنفسي كينج أنا الكونج، برجعهم مكانهم زي الراكور، مليش في الشعوذة بس سري باتع، طاير فوق السين زي الدرون، زي الراكور زي الراكور.