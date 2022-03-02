كلمات أغنية مروان بابلو بربري تتصدر التريند: «سايق الألماني لا أبالي»

تصدرت أغنية مروان بابلو الجديدة والتي تحمل اسم بربري، محركات البحث وصفحات التواصل بمجرد طرحها عبر موقع المشاهدات «يوتيوب» مساء أمس الثلاثاء، وحققت ما يزيد على مليون مشاهدة.

التراك الجديد يتصدر التريند

وتصدر تراك بابلو التريند، خصوصًا وأنه يعد الظهور الأول له بعد نحو عام منذ طرح آخر ألبوماته «غابة» العام الماضي، وتداول متابعو السوشيال ميديا كلمات الأغنية فيما بينهم، الذين رأوا أن «بابلو» بهذه الأغنية سحب بساط التريند من ويجز، الذي تربع على عرش محركات البحث الساعات الماضية بسبب أغنية البخت، التي حققت ما يزيد على 5 ملايين مشاهدة.

كلمات أغنية مروان بابلو بربري

ومن كلمات أغنية بربري لـ مروان بابلو:

سايق الألماني لا أبالي

تكلكعوا أسلكّم بـ الآلي

بتضطروني أديكم العالي

نفسك تطلع تيجي في مكاني

بس أنا في الساحة همجي وبربري

متجيش ع السكة متجيش قدامي

متجوش ع السكة أنا هارشكو

احنا الدهب أشباهكم قشرة

إنت تفتح بؤك بس أما نسكت

جندي وربك مخليني فارسهم

عيال مِعوجة محبش مجالسهم

أنا راجل دوغري عايز التمن أرقام

أنا في التوب قولي ليه أنافسهم

احنا لو بالفيسبا برضه هنسبق

ده مش ديس لا العيال دي ششِنة

نفوسهم عكرة كاتب ليستة

كل اللي يسرق هنسلخوه

كيشت بكارت الفيزا

جبت عربية جديدة

مش بابي اللي إداني الفلوس

بربري بربري مجيش ع الخالي

ع وضعنا والبساط أحمدي

المنطقة دعيالي

المدينة دعياليواللي ركبوا الويف دول يبقوا عيالي

إنت بزمبلك no مش challenge

تجري وهتقابل شنكلي

في أرض الواقع إنتوا هلاهيل

كلهما فاهمة إنك شو وفنجري

ع الهادي ع الهادي

إنت رخيص أصاحبي معايا سعرك