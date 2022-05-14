استمرار توريد القمح إلى مطحن الطارق بطور سيناء.. تسليم 53 طنًا

أعلنت محافظة جنوب سيناء استمرار عمليات توريد القمح إلى مطحن الطارق بطور سيناء، وقال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة بمحافظة جنوب سيناء إن اللجنة المشكلة لاستلام القمح هذا العام تسلمت حتى الآن 53 طنا من القمح، وجرى توريدها إلى المطحن، مشيراً إلى إن التوريد حتى الآن بلغ 152% من العام الماضي، وجار استلام الاقماح حتى آخر أغسطس 2022.

أضاف شطا في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات الأولى على مستوى الجمهورية في حصاد محصول القمح، وجرى التوريد إلى مركزين في المحافظة الأول في مدينة رأس سدر، والثاني في مدينة الطور، والتوريد يتم تحت إشراف مديريتي التموين والزراعة لمعاينة القمح وتحديد جودته.

560 فدان قمح بالمحافظة

أكد وكيل وزارة الزراعة أن المساحة المنزرعة قمحا هذا العام 560 طنا، وهي أقل من العام الماضي، وبالرغم من قلة المساحة المنزرعة قمحا إلا أن انتاج الفدان هذا الموسم أكبر وأفضل من العام الماضي، مشيراً إلى أن إنتاجية الفدان هذا العام بين 11 إلى 12 أردب بزيادة 3 عن العام الماضي.

وتابع أن السبب في قلة إنتاجية الفدان هو عدم توافر بعض الأسمدة مثل اليوريا والنترات، موضحا أن التسميد يعتمد على الكومبست «التمسيد العضوي»، وقال إن هناك إجراءات تجرى حاليا لإدخال أسمدة بديلة للنترات واليوريا لزيادة خصوبة الأرض الزراعية، بمساعدة اللواء خالد فودة محافظ جنوب.

وتابع أن المساحة المستهدف زراعتها العام القادم 2000 فدان خاصة بعد أن جرى زيادة سعر اردب القمح لتشجيع الفلاحين، مشيدا بقرارات اللواء خالد فودة محافظ جنوب الخاصة بالزراعة من أجل تشجيع المزارعين علي التوسع في الزراعة لتوفير احتياجات المواطنين.

825 جنيها سعر الأردب

قال إبراهيم الحارون وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء لـ «الوطن»، أن سعر القمح هذا العام 825 جنيها، ويصل إلى 885 جنيه في حالة بلوغ نقاوة المحصول إلى 23.5 درجة، موضحا أن الأردب يبلغ 150 كيلو جرام، وإجمالي ما تم توريده حتى الآن من محصول القمح بلغ 371 أردبًا.

أضاف أن عمليات توريد القمح مستمرة مشيدا بجودة المحصول هذا العام عن الأعوام السابقة، وأن هناك إجراءات من قبل وزارتي الزراعة والتموين لتشجيع المزارعين علي زيادة مساحة القمح العام المقبل.