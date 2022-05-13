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محمد بن زايد ينعى الشيخ خليفة: فقدنا أخي ومعلمي وقائد مرحلة التمكين

كتب:

شريف سليمان
01:12 م | الجمعة 13 مايو 2022
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات الذي وافته المنية قبل قليل. 

وكتب بن زايد، عبر حسابه على تويتر: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت الإمارات ابنها البار وقائد مرحلة التمكين وأمين رحلتها المباركة».

وأضاف: «مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن.. خليفة بن زايد، أخي وعضيدي ومعلمي، رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه».

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