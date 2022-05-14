عاجل.. الإليزيه: ماكرون يزور أبو ظبي غدا لتقديم العزاء في خليفة بن زايد

أعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيزور غدا الأحد، دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، وفقًا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل منذ قليل.

ماكرون يزور الإمارات غدا

كانت الإمارات، أعلنت وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد عن عمر ناهز 73 عاما، أمس الجمعة، فيما حرص الكثير من زعماء ورؤساء العالم العربي والغربي في المشاركة في العزاء، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن العزاء في الراحل خليفة بن زايد، وكذا الرئيس الروسي، والملكة إليزابيث، والرئيسان الجزائري والمغربي، وغيرهم.

العاهل الأردني يتجه إلى الإمارات

وأعلنت وكالة الأنباء الأردنية، «بترا»، مغادرة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، واشنطن، والاتجاه إلى الإمارات، للمشاركة في عزا الراحل الشيخ خليفة بن زايد.