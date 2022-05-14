أسرة تاجر ماشية تكشف تفاصيل مقتله: 30 متهما ضربوه بالنار بالنهار عشان خروف

كشفت أسرة تاجر ماشية في أرض اللواء، تفاصيل مقتله، وقالت الأسرة إنّ المجني عليه كان يباشر عمله بشكل طبيعي في «الزريبة» الخاصة به، وفي أثناء وجود عدد من رؤوس الماشية أمام «الزيبة» تفاجأ بشاب كان يسير بسيارته الخاصة فدهس خروفًا تحت عجلاتها، وعندها بدأ عتاب من تاجر الماشية لمالك السيارة وتطور الأمر بينهما إلى مشاجرة.

30 شابًا يقتلون تاجر ماشية

وأضافت أسرة المجني عليه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه تم فض المشاجرة بعد أن تدخل المارة إلا أن مالك السيارة عاد بعد دقائق من المشاجرة الأولى بصحبته عدد من أقاربه وأصداقه يقترب عددهم من 30 فردًا، وكان بحوزتهم أسلحة بيضاء وخرطوش، واعتدوا بالضرب على تاجر الماشية حتى سقط على الأرض غارقًا في دمائه، وأطلق أحدهم عيارًا ناريًا فتسبب في وفاته.

ضبط الجناة

وأوضحت الأسرة، أنّ تاجر الماشية «تامر.م» لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى، وأبلغت الشرطة بالواقعة، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وألقت القبض على المتهمين وعددهم 4 أفراد، وبيّنت التحريات أن باقي أفراد المجموعة حضروا لمشاهدة ما يحدث، ولم يشتبكوا مع المتهمين في الاعتداء على المجني عليه.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه، لبيان أسباب وفاته واستدعت النيابة أسرة المجني عليه لسماع أقوالها في الحادث، وتواصل النيابة سماع أقوال المتهمين في الجريمة بتهمة القتل العمد.

مشاجرة تاجر ماشية ومالك سيارة

وأفادت تحريات المباحث بأن المجني عليه تشاجر مع مالك سيارة، بسبب دهسه خروفا أمام الزيبة، وخلال مشادة كلامية حدثت بينهما تطور الأمر إلى استدعاء مالك السيارة أقاربه واعتدوا بالضرب على تاجر الماشية، ما أسفر عن مقتله بعيار ناري استقر في الرأس.