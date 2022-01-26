«نصف جثة ورسالة».. تفاصيل صادمة في مقتل تاجر سلاح بشبرا الخيمة

كشفت تحريات وتحقيقات قطاع الأمن العام تفاصيل صادمة فى واقعة مقتل شاب يدعى «سيد. م» 43 سنة، عقب اختفائه من منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء عودته لمحل إقامته ببني سويف، حيث كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، تفاصيل صادمة في واقعة التغيب.

ووفقا للتحريات فقد تبين أن المجني عليه لم يعد لمسكنه في بني سويف عقب زيارته لوالدته في شبرا الخيمة، كما تبين أن المجني عليه كان تاجر سلاح وكان لديه شريك «المتهم»، ويدعى «عادل.س»، 40 عاما، مقيم بالخصوص في القليوبية، وتم القبض عليه عقب إرساله رسالة من هاتف صديقه لشقيق المجنى عليه يبلغه فيها أن شقيقه سيعود، وفي التحقيقات اعترف المتهم بأنه مرسل تلك الرسالة، وأنه المجني عليه يقومان بالإتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وطمعاً منه في الاستئثار بتلك التجارة والاستيلاء على حصيلتها من أسلحة ومواد مخدرة ومبالغ مالية، فعقد العزم على التخلص من المتغيب بقتله.

طلقة في الرأس

وأضاف أنه في ليلة ارتكاب الجريمة وأثناء تواجدهما بشقة مستأجرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية يمارسان نشاطهما الإجرامي من خلالها، أطلق عيارا ناريا تجاه المتغيب فأحدث إصابته بالرأس فأودى بحياته.

تقطيع الجثة

وتابع المتهم أنه عقب ذلك مزَّق جثته لأجزاء باستخدام صاروخ كهربائي ووضعها داخل حقيبتي سفر والتخلص منهما بإلقائهما بمجريان لنهر النيل أحدهما بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة والآخر بالقليوبية، ثم تخلص من متعلقاته والصاروخ الكهربائي بإضرام النيران بهما، وبمعاينة الشقة محل البلاغ عُثر بداخل المطبخ على آثار دماء بحائط وأرضية المطبخ وفارغ طلقة ناري.

ترسانة سلاح

وأكد المتهم أنه أخفى السلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة وهي «طبنجة» داخل شقة أخرى مُستأجرة يستخدمها والمجنى عليه كمخزن لهما بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وقد أمكن ضبطها، وبتفتيش الشقة عُثر على 3 بنادق آلية و5 بنادق خرطوش و2 طبنجة و16 فردا محليا و4 خزن آلية وطبنجة صوت وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كما قرر المتهم أن المضبوطات خاصة بالمجنى عليه، وقيامه بالاستيلاء من الشقة على مبلغ مالي وكمية من مخدر البودر وزنت 1 كيلو جرام، وتم بإرشاده ضبط المواد المخدرة وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وأنه إمعاناً في تضليل أهل المتغيب قام بتسليم شقيق المجنى عليه جزء من المبلغ المستولى عليه وإخباره أن المبلغ خاص بشقيقه وأنه من متحصلات الإتجار بالمواد المخدرة.

نصف جثة

وأقر شقيق المجنى عليه بقيامه بإخفاء المبلغ بشقة خاصة بالمجنى عليه كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، عُثر بداخلها على المبلغ المالى وبطاقة الرقم القومى الخاصة بالمجنى عليه وبعض المستندات الخاصة بالمجنى عليه 2 فرد محلى وعدد من الطلقات من ذات العيارو مبلغ مالى آخر، كما أضاف أن جميع المضبوطات خاصة بالمجنى عليه وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والاستعانة بقوات الإنقاذ النهرى عُثر بمياه نهر النيل بدائرة قسم إمبابة على إحدى الحقيبتن وبها جزء من جثة المجنى عليه.