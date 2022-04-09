تفاصيل مقتل تاجر في المنيب.. منع شابين من معاكسة فتاة فانتقما منه

أطلق مسجل خطر عيار ناري من فرد خرطوش على تاجر فأرداه قتيلًا، وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأنّ المجني عليه حاول منع شابين من معاكسة فتاة كانت تسير في الشارع بعد صلاة التراويح، أمس الأول، لكن الشابين دخلا معه في مشادة كلامية وعندما تدخل المارة تم الفصل بينهما وانصرف الجانبين.

معاكسة فتاة وجريمة قتل

وذكرت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أنّ الشابين اللذين تشاجرا مع التاجر عند معاكستهما الفتاة توجها إلى المنزل واستعانا بوالدهما الذي حضر وكان في يده سلاح ناري وأطلق منه عيارًا على المجني عليه فاستقر في صدره فسقط على الأرض، ومات على إثر إصابته تلك.

العثور على سلاح الجريمة

وتمكنت المباحث من القبض على منفذ الجريمة، وتبين أنه مسجل خطر وبمواجهته اعترف بتفاصيل الجريمة وأرشد عن السلاح المضبوط في الجريمة، وعُثر عليه في منزله، وتم تحريز السلاح، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا.

شهود العيان: المجني عليه كان يدافع عن فتاة

واستمعت النيابة إلى أقوال 3 من المجني عليهم الذين أقروا بأن المجني عليه كان بصحبة طفليه وكان جالسًا أمام محل تجاري خاص به في المنيب، وعندما شاهد شابين يعاكسان فتاة تدخل لمنعهما من تلك الجريمة لكن الشابين تربصا به وقررا الانتقام منه فتوجها إلى المنزل واستعانا بوالدهما ودخلوا في مشاجرة مع المجني عليه، وأطلق المتهمون خلالها عيارًا ناريًا فمات على إثر إصابته.