طرح كتاب «فريد شوقي .. بطل للنهاية» في المكتبات: حياة ملك الترسو

أعلن الناقد الفني سامح فتحي طرح كتابه «فريد شوقي.. بطل للنهاية» الصادر عن دار نشر كنوز السينما في مكتبات عدة، خلال أيام.

كواليس إعداد كتاب «فريد شوقي.. بطل للنهاية»

ونشر سامح فتحي، غلاف كتابه عبر «فيس بوك» وعلق عليه: «كتابي عن فريد شوقي بعنوان (فريد شوقي .. بطل للنهاية) حاليا في المطبعة، وسيكون في المكتبات الكبرى، خاصة، مشيرا إلى أن الكتاب أول إصدار لدار نشر كنوز السينما التي هي فرع من مؤسسة كنوز السينما.

وتابع: «استمتعت بكتابة الكتاب عن فريد شوقي، وحرصت فيه على إظهار جوانب حياته المختلفة من فريد شوقي نفسه».

حلقات برنامج «مشوار حياتي»

وذكر أنه اعتمد في ذلك على حلقات برنامج «مشوار حياتي» الذي قدمه فريد شوقي، وروى فيه كل ذكرياته، والذي تحدث عن حياته الفنية والعائلية، وقد أخرج البرنامج المخرج سمير سيف، ووجدت هناك بعض الاختلافات فيما رواه فريد شوقي بنفسه عن نفسه وما كتبه البعض عنه، فاعتمد في ذلك على ما جاء على لسان فريد شوقي، وإن اُشتهر بين الناس غير ذلك في كتابات غيره .

وتابع بأنه حرص على انتقاء الأفلام لتكون متنوعة في الشخصيات الفنية، بحيث تظهر كل الأنماط التي قام بها فريد شوقي، وأن تكون معبرة عن الشعب المصري والبيئة المصرية بصورة خاصة مع عدم إغفال الأفلام التاريخية بالطبع.

وحرص على أن يكون تقديم الفيلم مفيدا للقارئ من حيث المعلومات التي يجدها عن كل فيلم، فهو لا يجد فقط الأفيش الأصلي للفيلم، وبعض الصور المعبرة عن الأفلام من داخل الاستوديو والتصوير، وإنما كذلك يجد أهم بيانات الفيلم وفكرته الصحيحة وليست المغلوطة الموجودة في كثير من مواقع الإنترنت، وأن يجد القارئ اسم الشخصية التي أداها فريد شوقي، وذكر لأهم مواصفاتها وتميز فريد شوقي في أدائها، ثم يجد القارئ حوارا من الفيلم يكشف عن جوانب الشخصية ويقدمها حية للقارئ عبر232 صفحة بالألوان.