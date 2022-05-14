أيمن سلامة: لم تحدث مشاكل مع توفيق عبدالحميد.. ومحمد رمضان ملك «الترسو»

استضافت الإعلامية إيمان أبوطالب السيناريست أيمن سلامة خلال برنامجها «بالخط العريض» المذاع عبر شاشة قناة الحياة، وكشف خلال اللقاء عن تفاصيل كواليس مسلسل «يوتيرن» الذي عرض في رمضان 2022، بالإضافة إلى علاقته بالفنانة ريهام حجاج.

أيمن سلامة: غادة عبد الرازق تميمة حظي

وقال السيناريست أيمن سلامة خلال اللقاء إن غادة عبدالرازق «تميمة» حظه ولكن عمله المقبل سوف يكون هو الآخر مع الفنانة ريهام حجاج، مضيفًا أن ريهام حجاج تتعرض لحرب ممنهجة، وتستحق بطولة مطلقة لموهبتها وتمرسها في آداء العديد من الأدوار المميزة.

وعن قرار اعتزال الفنان توفيق عبد الحميد أوضح مؤلف مسلسل يوتيرن: «مفيش مشكلة حصلت مع الفنان توفيق عبدالحميد، ولا حد طلب مني أقلل دور حد، وأنا وريهام حجاج والشركة المنتجة ومخرج العمل اختارنا فريق التمثيل ومفيش مشكلة مع حد».

أيمن سلامة: طلبت من أستاذ توفيق عبدالحميد مسح أحد منشوراته

وتابع سلامة: «طلبت من الأستاذ توفيق عبدالحميد مسح أحد منشوراته على فيسبوك واستجاب لطلبي، ولا توجد أزمة معه على الإطلاق لأنه فنان قدير وبتمنى يكمل وميعتزلش».

كما تحدث عن الفنان محمد رمضان موضحًا أن محمد رمضان أصبح ملك «الترسو» الآن، ولكن جمهور الصفوة قد لا يتقبلونه.

أبطال مسلسل «يوتيرن»

مسلسل «يوتيرن» يضم مجموعة كبيرة من النجوم وهم: ريهام حجاج، عبير صبري، كريم قاسم، أيمن قيسوني، محمود حجازي، صفاء الطوخى، نانسى صلاح، عبير منير، نورهان، وهلا السعيد وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.