رانيا فريد شوقي تكشف تطورات حالتها بعد إصابتها بكورونا: «لسه في العزل»

أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي، اليوم، تحسّن حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى استمرار خضوعها للعزل المنزلي.

وقالت رانيا، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «الحمد لله حالتي الصحية مستقرة، وما زلت في العزل أتلقى بروتوكول العلاج، وباشكر ربنا أن الأعراض خفيفة، وكأنه دور برد عادي».

وأضافت: «سعيدة جدا بكل الناس اللي سألت عني خلال فترة عزلي، وشكرا للجمهور اللي غمرني بدعواته الكثيرة».

إصابة رانيا فريد شوقي بفيروس كورونا

وأعلنت الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس الماضي، إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت رانيا: «من يومين كنت بمثل مشهد إني إيجابي كورونا قلت لهم أنتم بتنبوروا عليا أنا ما جاليش كورونا قبل كده، وامبارح لقيت تكسير في الجسم ورعشة وكحة، وعملت مسحة وطلعت إيجابي، الحمد لله الأعراض بسيطة عشان واخده اللقاح».

مسلسل أبوالعروسة 3

وتشارك الفنانة رانيا فريد شوقي، في مسلسل «أبو العروسة 3»، بطولة «سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي»، وهو من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

وتدور أحداث «أبوالعروسة» في إطار اجتماعي حول الطبقة المصرية الوسطى، والتحولات التي طرأت عليها، من خلال الموظف «عبدالحميد»، الذي يجسد دوره الفنان سيد رجب، الذي تتغير حياته بعد خروجه على المعاش ويتعرض للعديد من المشكلات.