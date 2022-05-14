«البيئة» تشارك الاتحاد الأوروبي حملة تنظيف شاطئ السرايا بالإسكندرية

شاركت وزارة البيئة، من خلال فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، في حملة تنظيف شاطئ السرايا العام بالإسكندرية، بمشاركة سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وقيادات المحافظة وشباب جمعية بانلاستيك، وعدد من تلاميذ المدارس وذلك في إطار التوعية من مخاطر البلاستيك على البيئة والحياة البحرية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الفاعلية تأتي بهدف رفع الوعى البيئي بمشكلة المخلفات الصلبة، التي تصل للبيئة البحرية وأهمها المخلفات البلاستيكية لما لها من أضرار مباشرة على البيئة البحرية والصحة العامة.

تنظيم 32 حملة تنظيف شواطئ

وأشارت الوزيرة، في بيان، اليوم السبت، إلى أنه تم تنظيم 32 حملة تنظيف شواطئ خلال العامين الأخيرين بمحافظة الإسكندرية، بينهما حملة دخلت موسوعة جينيس لأطول حملة تنظيف شواطئ في 8 كيلومترات.

أخطار استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام

وتدعم الوزارة بدعم تلك الحملات الهادفة التي تسعى إلى الحفاظ على البيئة من أخطار استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، الذي يمكث في البيئة لسنوات كثيرة متسببًا في ضرر بالغ على الصحة العامة للإنسان والكائنات الحية.

جدير بالذكر أن القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات تضمن عددًا من الحوافز بشأن التخلص من الأكياس البلاستيكية، أو تلك أحادية الاستخدام سعيًا من الدولة لحماية البيئة البحرية والصحة العامة للمواطنين.