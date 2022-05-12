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محمود مسلم

«البيئة» تبحث التعاون في مجال سوق الكربون مع وفد سويسري

كتب:

رضوى هاشم
04:14 م | الخميس 12 مايو 2022
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، رئيس الوفد السويسري لبحث التعاون بين الجانبين في مجال سوق الكربون، على هامش مشاركتها في فعاليات اجتماع كوبنهاجن، لبحث قضايا التكيف والتخفيف والتمويل لقضايا المناخ في العالم ضمن الوفد المصري.

خفض الانبعاثات في مصر

وشملت المباحثات كيفية التعاون بين الدولتين للعمل على خفض الانبعاثات في مصر، من خلال استخدام عائد شهادات الكربون لتنفيذ مشروعات أخرى في مصر.

والتقت وزيرة البيئة، إيف بازاييبا وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، للتشاور فيما يخص الإعداد للمؤتمر التمهيدي لـCOP27 الذي ستستضيفه دولة الكونغو الديمقراطية أكتوبر المقبل، استعدادا لمؤتمر الاطراف الـ27 الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، حيث جرى مناقشة كيفية إعداد الأجندة الخاصة بالمؤتمر.

وجرى الاتفاق على عقد اجتماع فني على مستوى العلماء لربط تأثير تغير المناخ على الموارد الطبيعية، متضمنة الغابات والتنوع البيولوجي، وجرى تشكيل مجموعه عمل من الفنيين من الوزارتين لإعداد الورقة اللازمة لذلك.

مؤتمر المناخ

وأكدت وزيرة البيئة في الكونغو، العلاقة الوطيدة بين البلدين التي تمتد منذ سنوات طويلة، وأنّها تدعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ لتلبية احتياجات القارة الأفريقية، خاصة المجتمعات المحلية الأكثر تأثرا.

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بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.