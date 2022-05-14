رئيس كفر الشيخ الأزهرية يطمئن على سير الامتحانات

اطمأن الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي خلال أداء امتحانات الترم الثاني بكافة المعاهد الأزهرية.

تفقد الشهاوي، اليوم السبت، سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2021/ 2022م للنقل الثانوي للصفين الأول والثاني الثانوي، في بعض المعاهد التابعة لإدارة كفرالشيخ التعليمية الأزهرية، حيث تابع رئيس المنطقة سير العمل بمعاهد كفرالشيخ الثانوي بنين، ومعهد فتيات كفرالشيخ الثانوي، والمعهد النموذجي الثانوي بكفرالشيخ؛ للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بلجان هذه المعاهد.

توفير الجو الملائم للطلاب والطالبات بمعاهد كفر الشيخ الأزهرية

ونوه رئيس المنطقة الأزهرية، خلال بيان له، علي ضرورة توفير الجو الملائم للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات في هدوء تام، كما شدد علي منع ظاهرة الغش نهائياً والتصدي لكافة أساليبه، متابعاً سير العمل بداخل كنترولات هذه المعاهد، وكذا تواجد الموجهين بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولي لها.

الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكفر الشيخ

وشدد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المُتبعة، وأكد على ضرورة تلقي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور من خلال تشكيل غرف عمليات مركزية بديوان المنطقة فضلا عن غرف في الإدارات الأزهرية وذلك لحل شكاوى الطلاب.

يذكر أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالقسم العلمي قد أدوا الامتحان اليوم بمادتي الفقه والجبر وحساب المثلثات، بينما أدى طلاب الصف الأول ثانوي بالقسم الأدبي الامتحان اليوم في مادتي الفقه وعلم النفس، وأدى طلاب الصف الثاني ثانوي أدبي الامتحان في مادتي الفقه والعروض والقافية.