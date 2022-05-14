تداول امتحان مادة الجغرافيا لطلاب أولى ثانوي 2022 على السوشيال ميديا

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً على أنها امتحان مادة الجغرافيا الذي يؤديه اليوم طلاب الصف الأول الثانوي ورقياص وإلكترونياً في المدارس في لجان مؤمنة جيداً ومراعية للإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

مسؤول: تطبيق الإجراءات القانونية

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية التعليم والتعليم، أن الوزارة حريصة على متابعة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد منه، موضحاً في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في حالة التأكد من تسريب امتحان الجغرافيا سيتم تطبيق الإجراءات القانوينة على المخالف لذلك.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لـ«الوطن»، أن كل ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، مشددا على أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الثانوية، للوقوف على سير الامتحانات دون أي معوقات.

تحديث جهاز التابلت

وشددت أمس، وزارة التعليم، على طلاب الصف الأول الثانوي، بضرورة تحديث جهاز التابلت، من خلال توصيله بشبكة الإنترنت لاستقبال التحديث الأخير لمنصة الامتحان، مؤكدة على الطلاب أن هذا التحديث هو الذين يمكنهم من الدخول على المنصة، ومن لم ينفذه لن يتمكن من أداء الامتحان، وحذرت من الدخول إلى أي منصات أخرى أثناء الامتحان.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية التعليم والتعليم الفني، في بيان سابق، إن امتحان الجغرافيا سيُعقد في لجان مؤمّنة جيدًا، تراعي الإجراءات الوقائية المشددة، وتلحق المدارس غير المجهزة على المدارس المجهزة لضمان سير الامتحانات دون أي معوقات، مشددًا على الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم مثل منصة حصص مصر التعليمية ومنصة بنك المعرفة المصري وقناة مدرستنا التعليمية.