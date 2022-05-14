«التعليم» توضح حقيقة تسريب امتحان الجغرافيا أولى ثانوي 2022

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، حقيقة تسريب امتحان الجغرافيا أولى ثانوي 2022، الذي يعقد حاليًا ورقيًا وإلكترونيًا على جهاز التابلت في المدارس المجهزة، بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية، موضحًا أن الامتحان يعقد بنسبة 30% من الدرجة المخصصة للأسئلة المقالية التي وضعتها الإدارات التعليمية ونسبة 70% من الدرجة للامتحان الإلكتروني أي الأسئلة الموضوعية اليت تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

تفاصيل حقيقة تسريب امتحان الجغرافيا أولى ثانوي 2022

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه لا صحة لما جرى تداوله بشأن تسريب امتحان الجغرافيا أولى ثانوي 2022، ولم يتمّ رصد أي أعمال تسريب، مؤكدًا أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة عدم السماح لأي طالب أو طالبة بدخول اللجنة الامتحانية بالهاتف المحمول أي أي جهاز إلكترونيًا، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية تجاه أي طالب يثبت أنه سرب الامتحان.

امتحان الجغرافيا أولى ثانوي 2022 يسير بصورة منتظمة

ولفت المصدر، إلى أن امتحان الجغرافيا أولى ثانوي 2022 يسير بصورة منتظمة حتى الآن دون أي معوقات، موضحًا أن الوزارة أرسلت تعليمات مهمة للطلاب أمس بشأن تحديث منصة الامتحان من خلال توصيل جهاز التابلت بشبكة الإنترنت، مشيرًا إلى أنه هناك إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا في اللجان الامتحانية.

وفي سياق متصل، قال الحسين محمود، مدير مدرسة جمال عبدالناصر الرسمية لغات، إنه تم تسيلم الطلاب ورقة مفاهيم في امتحان الجغرافيا أولى ثانوي 2022، طبقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، موضحًا أن ورقة المفاهيم بها مجموعة من المصطلحات والعناصر التي تساعد الطلاب في فهم أسئلة الامتحان والإجابة عليها.

وأضاف «محمود» لـ«الوطن»، أن الامتحان يسير بصورة منتظمة حتى الآن، موضحًا أن المدرسة وفرت بنية تحتية قوية تستوعب الطلاب لأداء الامتحان الإلكتروني دون أي معوقات، مشيرًا إلى أنه تم تفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول المدرسة للتأكد من عدم وجود أي أجهزة محمول أو مذكرات خارجية معهم.