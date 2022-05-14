جوجل وآبل تخططان لحذف 1.5 مليون تطبيق قديم لانعدام الأمان.. تعرف عليها

كشف موقع «ذا صن» البريطاني أن العديد من التطبيقات القديمة على الهواتف المحمولة والتي لم يتم تحديثها منذ سنوات وتشكل جزءًا كبيرًا على iPhone و Android تشكل خطرًا أمنيًا كبيرًا على المليارات من مستخدمي الهواتف، خاصة أن هذه التطبيقات يمكن اختراقها بسهولة لأنه لا يتم تحديث أمنها منذ فترة طويلة.

1.5 مليون تطبيق لم يجرِ تحديثهم

وأضاف الموقع في تقرير جديد أنه يوجد حوالي ثلث التطبيقات لنظامي الهواتف الذكية تبلغ من العمر عامين أو أكثر، دون تحديثها، بما يقرب من 1.5 مليون تطبيق.

وأشار «ذا صن» إلى أن هذه التطبيقات تحظى الكثير منها بشعبية لدى الأطفال، ما يجعل الأمر أكثر إثارة للقلق، حيث من الممكن إزالة هذه التطبيقات أو إخفاؤها بواسطة Apple و Google بسبب المخاطر المحتملة التي تشكلها، خاصة وأن كلتا الشركتين أصبحت أكثر صرامة بشأن التطبيقات القديمة.

وحذرت شركة أيفون مؤخرًا المطورين الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء تحديث مطوريهم من أن لديهم 30 يومًا للعمل معًا أو مواجهة القطع، وفي الوقت نفسه ، تخفي Google التطبيقات القديمة من البحث، خاصة أن البرامج القديمة أكثر عرضة للقرصنة لأنها لا تلصق إصلاحات الأخطاء التي يتم اكتشافها بمرور الوقت، لذلك لا يمكن لعمالقة التكنولوجيا سوى إزالتها من متاجر التطبيقات الخاصة بهم.

869 ألف تطبيق مهمل على متجر جوجل

ولكن هذا لم يمكنهم من حذف التطبيقات من هاتفك إذا كان قد تم تنزيله بالفعل، لذلك قد يكون من المفيد التحقق من تطبيقاتك لمعرفة تاريخ آخر تحديث لها، وفقًا للخبراء في Pixalate ، يحتوي متجر Google Play على أكثر من 869 ألف تطبيق مهمل، ويقال إن Apple لديها حوالي 650 ألف تطبيق.

وكانت تطبيقات التعليم والمراجع والألعاب من أسوأ المخالفين، وكلها تميل إلى أن تكون شائعة لدى الأطفال، وعلى الجانب الإيجابي ، تميل التطبيقات الأكثر شيوعًا إلى التحديث بشكل متكرر.

وتظهر الأبحاث أن 84% من التطبيقات التي تم تنزيلها أكثر من 100 مليون مرة قد تم تحديثها في الأشهر الستة الماضية.