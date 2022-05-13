جوجل تكشف عن أحدث اصدارتها من الهواتف والسماعات والساعات الذكية

اعلنت شركة جوجل، عن أحدث اصدارتها في سوق الهواتف المحمولة والساعات الذكية وسماعات الاذن، حيث أكدت الشركة أنها لا تزال ملتزمة بالانتقال إلى ما هو أبعد من أعمالها الإعلانية الأساسية والتنافس مع Apple.

ثلاثة هواتف ذكية جديدة من طراز Pixel

وبحسب «CNN Business»، فإن جوجل أطلقت ثلاثة هواتف ذكية جديدة من طراز Pixel وفاجأت Google عشاق تشكيلة هواتفها الذكية بجهازين رائدين جديدين - Pixel 7 و Pixel 7 Pro.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتفين الذكيين هذا الخريف، وطرحت Google هواتفها الذكية Pixel 7 في مؤتمر مطوري I / O.

الهاتف الذكي Pixel 6a

وأعلنت Google أيضًا عن الهاتف الذكي Pixel 6a ، وهو إصدار ميسور التكلفة من مجموعة Pixel 6 التي تم إصدارها في وقت سابق من هذا العام، ويتم تشغيل Pixel 6a بواسطة شريحة Tensor الداخلية من Google وستتوفر بثلاثة ألوان «الأخضر والأبيض والأسود».

ساعة بكسل

لا يوجد نقص في الساعات الذكية التي تعمل بنظام Android في السوق، ولكن الآن تخطط Google لتصنيع ساعة ذكية جديدة خاصة بها لأول مرة.

وروجت الشركة لساعة Pixel Watch والتي ستستخدم نظام التشغيل WearOS من Google وتكون متوافقة مع خدمات مثل مساعد Google الذي يدعم الصوت وخرائط Google ومحفظة Google، وسيضيف التكامل مع Fitbit، الذي حصلت عليه Google في عام 2019، العديد من ميزات تتبع النشاط واللياقة البدنية، وستتوفر Pixel Watch في الخريف، إلى جانب تشكيلة Pixel 7.

جهاز Pixel Tablet الجديد

كما طرحت شركة Google أيضًا جهاز Pixel Tablet الجديد، والذي تقول الشركة إنه سيصدر عام 2023 وأعلنت Google أيضًا عن تكرار جديد لسماعات الأذن التي تعمل بتقنية البلوتوث والتي تسمى Pixel Buds Pro، وتتوفر سماعات الأذن الجديدة بأربعة ألوان «البرتقالي والأخضر والأبيض والأسود»، وتوفر ميزات مثل إلغاء الضوضاء النشط والصوت المكاني.